Ryzen 7000 : AMD promet des « PC portables gaming extrêmes » en 2023 avec les CPU Dragon Range

AMD a confirmé qu'elle prévoyait de lancer trois séries de processeurs Zen 4 « Ryzen 7000 », à savoir Raphael pour les ordinateurs de bureau, Phoenix pour les ordinateurs portables de jeu léger et Dragon Range pour les ordinateurs portables gaming « extrêmes ». On en sait déjà un peu plus à propos de ces derniers.

À l’occasion d’une conférence révélant ses résultats financiers du premier trimestre 2022, AMD a fourni sa dernière feuille de route qui fait le point sur ses plans pour 2022-2023. On savait déjà qu’AMD travaille sur des processeurs Ryzen 7000 « Raphael » prévus à la fin de l’année, qui arriveront avec un nouveau socket AM5 uniquement compatible avec la DDR5. Cependant, il ne s’agira pas de la seule série à utiliser Zen 4.

Le géant américain a confirmé l'arrivée d'une nouvelle catégorie de processeurs pour ordinateurs portables en 2023 pour la prochaine gamme Ryzen 7000 de la société. La série, dont le nom de code est Dragon Range, vise les 55 watts et plus et est conçue pour les ordinateurs portables gaming haut de gamme.

Les Ryzen Dragon Range pourraient mettre les puces Intel au tapis en gaming

D’après AMD, les CPU Dragon Range seront « le choix numéro un pour dominer les jeux mobiles ». AMD précise que Dragon Range sera doté de la toute nouvelle architecture Zen 4, ce qui lui permettra « d'atteindre des performances de jeu record, avec le nombre de cœurs, de threads et de cache le plus élevé jamais atteint par un processeur de jeu mobile », et sera le « créateur le plus rapide pour la productivité sur les PC portables ».

AMD avait déjà mis à l’amende Intel en gaming avec sa puce Ryzen 7 5800X3D, et compte bien reproduire cette prouesse avec les PC portables l’année prochaine. Les puces Dragon Range arriveront dans les ordinateurs sous le nom de Ryzen HX, qui désigne les CPU mobiles les plus performants de l’entreprise. Comme les processeurs Rapahel et Phoenix, les CPU Dragon Range seront livrés avec le support des technologies DDR5 et PCIe Gen5. On s’attend donc à voir beaucoup plus de PC portables avec de la RAM DDR5 en 2023, mais on ne sait pour l’instant pas exactement quand seront lancés les processeurs.