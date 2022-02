Intel surpasse AMD même avec les processeurs Alder Lake les moins puissants, ces benchmarks le prouvent

À la fin de l’année dernière, Intel a frappé fort avec ses nouveaux processeurs Alder Lake surpuissants, qui ont fait trembler les meilleurs processeurs d’AMD. Le pire, c’est que les modèles Intel les moins rapides dépasseraient également les meilleures puces AMD.

Après avoir dévoilé des puces haut de gamme à la fin de 2021, Intel a récemment levé le voile sur 50 nouveaux CPU de douzième génération Alder Lake. Ceux-ci se sont rapidement placés comme des alternatives très intéressantes aux puces AMD, puisque nous avions pu constater que le Core i3-12100 faisait mieux que le Ryzen 5 3600 dans des benchmarks.

La puce bas de gamme d’Intel proposerait d’ailleurs de meilleures performances que les puces AMD les plus puissantes, d’après les résultats du benchmark PassMark. En effet, le classement sur un cœur de PassMark dévoile que le processeur AMD le plus puissant, le Ryzen 9 5950X, n’occupe que la 26e place avec 3500 points.

Le Ryzen 9 5950X devancé sur un benchmark par une puce Intel bas de gamme

Sur PassMark, le processeur AMD Ryzen 9 5950X est devancé par pas moins de 4 puces d’Apple et 21 puces d’Intel, dont le Core i3-12100, qui coûte pourtant moins de 200 euros. Néanmoins, bien que la puce d’AMD déçoive sur un cœur, il faut rappeler qu’il s’agit d’un processeur composé de 16 cœurs et 32 threads capable de tenir tête aux meilleures puces d’Intel sur les tâches multicœurs.

Heureusement pour les fans d'AMD et des marchés concurrentiels, on s’attend à ce que AMD dévoile rapidement une nouvelle génération Zen 4 de Ryzen 7000, dont le nom de code est “Raphael“. Ceux-ci marqueront la fin du socket AM4 et seront gravés en 5 nm. On s’attend donc à un énorme bond au niveau des performances.

Néanmoins, Intel attend en embuscade avec une nouvelle génération « Raptor Lake », qui promet déjà des performances en hausse de 15 % sur un cœur et 40 % sur plusieurs cœurs. Ces processeurs auront jusqu'à 24x cœurs (8 P-cores et 16 E-cores) et 32 threads, des fonctions OC améliorées et un module AI M.2. Elles devraient arriver sur le marché d’ici le troisième trimestre 2022. Vous pouvez retrouver ci-dessous le classement complet de PassMark.

Source : PassMark