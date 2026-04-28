Ce “bug” des batteries d’iPhone les empêchent de s’allumer, voici la solution

Si votre iPhone refuse de s'allumer malgré des heures en charge après que sa batterie soit tombée à 0 %, voici ce que vous devez faire pour qu'il passe enfin l'écran noir auquel vous avez droit.

Il est déconseillé de laisser la batterie de son smartphone (ou d'un autre appareil électronique) à 0 %. Cela nuit à la durée de vie du composant, tout comme le fait de le charger systématiquement à 100 %. Ce n'est pas pour rien qu'il existe un mode limitant la charge à 80 %. Mais admettons que vous n'ayez pas fait attention et que votre iPhone s'éteigne parce que sa batterie est tombée à 0. En toute logique, vous branchez le mobile à son chargeur et attendez quelques minutes avant de le rallumer.

Sauf qu'à ce moment-là, vous êtes accueilli par un écran noir. Pas d'animation de démarrage, pas d'indicateur de batterie faible ou en charge, rien. Vous éteignez l'iPhone et patientez 10 minutes de plus avant de retenter votre chance. Même résultat. Cette situation, beaucoup de personnes l'ont vécu. Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux comme Reddit pour s'en rendre compte. Elle n'est pas inhérente à tel ou tel modèle d'iPhone, et heureusement, il y a une solution simple.

Comment résoudre le bug des iPhone qui ne se rallument pas après avoir atteint 0 % de batterie

Le logiciel gérant la batterie est programmé pour nécessiter un certain voltage afin d'autoriser le démarrage de l'iPhone. Or, il se trouve que le chargement filaire classique ne délivre pas constamment le seuil demandé. Il oscille aléatoirement entre 0 W et 2,1 W. Vous pouvez donc vous retrouver dans une situation où malgré des heures branché, l'iPhone refuse toujours de s'allumer. La solution ? Poser l'iPhone sur un chargeur sans fil pendant une quinzaine de minutes. Un MagSafe par exemple, mais ce n'est pas obligatoire.

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Simple, bien que peu pratique. Tout le monde n'a pas un chargeur sans fil, et quand bien même, pas forcément à l'endroit où l'iPhone s'est éteint. Des internautes dans ce cas de figure ont pu se rendre en magasin Apple où un employé a posé le smartphone sur un MagSafe quelques minutes.