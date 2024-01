Cette application transforme les montres connectées en souris, sauf ces modèles

Présentée au CES 2024, une application propose de faire de votre montre connectée une souris d'ordinateur. Une fonctionnalité pratique mais qui ne fonctionne pas sur tous les modèles.

Vous qui avez une montre connectée au poignet, vous appréciez sûrement le fait qu'elle vous permet de (presque) remplacer votre smartphone, sans avoir à sortir constamment celui-ci de votre poche. Et si une application la rendait encore plus multi-fonctions ? C'est peut-être de cette envie qu'est partie la société Doublepoint quand elle a développé son application pour montre intelligente WowMouse. Rien à voir avec le célèbre MMORPG World of Warcraft, il s'agit d'un programme proposant de transformer votre montre en un genre de souris “magique”.

Pourquoi magique ? Parce que le résultat final n'est pas de faire de l'écran un trackpad, ce serait trop simple. Une fois l'appli WowMouse activée, le contrôle du curseur se fait en bougeant votre bras, sans avoir à toucher quoi ce que soit. Les clics de la souris sont eux remplacés par des gestes du doigt. Pour faire un clic gauche par exemple, il suffit de de faire toucher le bout de votre index et de votre pouce, comme la fonction “Toucher deux fois” sur les Apple Watch compatibles avec watchOS 10.

Les montres connectées contrôlent les appareils sans les toucher grâce à cette appli, mais pas toutes

L'application WowMouse est déjà disponible sur le Play Store de Google. Si elle est absente de l'Apple Store, il y a une bonne raison : les Apple Watch ne prennent pas en charge le mode Bluetooth HID (Human Interface Device), dont le programme se sert pour fonctionner. Il faut donc posséder une montre connectée sous WearOS. Notez que même là, tous les modèles ne sont pas forcément compatibles. L'appli a été testée sur les Galaxy Watch 4, 5 et Galaxy Watch 6. Les TicWatch E3 et Pro 6 fonctionnent également.

En revanche, du moment que la montre accepte, WowMouse permet de contrôler un ordinateur sous Windows, Linux, un Mac, voire un iPhone ou un iPad en activant la fonction AssistiveTouch. Le tout peut sembler un peu gadget, mais cela ouvre des possibilités aux personnes à mobilité réduite. En utilisant le kit de développement de l'application, elle est largement perfectible. On peut par exemple voir une vidéo où allumer/éteindre une ampoule connectée se fait en touchant son index et son pouce, tandis que le réglage de l'intensité lumineuse nécessite une simple rotation du poignet, comme si on tournait un bouton physique.