Galaxy Watch 4 : cette appli transforme votre montre connectée en talkie-walkie

Samsung vient de déployer une nouvelle application sur le Play Store compatible exclusivement avec les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, les dernières montres connectées du constructeur. Baptisée WalkieTalkie, elle permet comme son nom l'indique de discuter avec un autre propriétaire de Galaxy Watch 4 à proximité.

Ce 11 août 2021, Samsung a tenu une nouvelle conférence Galaxy Unpacked. Bien entendu, les stars principales du show étaient les nouveaux smartphones pliables de la marque, à savoir les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Néanmoins, le constructeur a aussi profité de l'occasion pour dévoiler ses nouvelles montres connectées : les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic.

La principale nouveauté de ces montres réside dans la présence d'un processeur Exynos W920 gravé en 5nm, d'un nouvel écran et d'une capacité de stockage plus généreuse que d'habitude, passant de 8 à 16 Go. Et alors que Samsung conclut actuellement les livraisons des précommandes, le constructeur vient d'annoncer le déploiement d'une application sur le Play Store exclusivement compatible avec les Galaxy Watch 4.

Transformez votre Galaxy Watch 4 en talkie-walkie avec cette appli

Baptisée WalkieTalkie, elle permet comme son nom l'indique “à deux utilisateurs ou plus d'avoir des conversations instantanées, comme s'ils utilisaient un talkie-walkie”, décrit Samsung. Le constructeur ajoute : “Créez un canal Walkie-Talkie instantanée sur votre Galaxy Watch et profitez immédiatement de conversations instantanées avec les amis, les collègues ou les membres de votre famille qui figurent dans vos contacts et utilisent la montre”.

Samsung recommande par ailleurs de lancer pour la première fois l'application lorsque votre montre est connectée à votre smartphone. Il suffira ensuite d'associer votre smartwatch à celle d'un ami situé à proximité, puis de maintenir le bouton du microphone enfoncé pour transmettre votre voix. Notez que l'application WalkieTalkie réclame un certain nombre de permissions pour fonctionner correctement. En voici la liste complète :

Accès au microphone : utilisé pour recevoir l'entrée vocale du microphone pour les conversations Walkie-Talkie et pour transmettre votre voix à votre interlocuteur

: utilisé pour recevoir l'entrée vocale du microphone pour les conversations Walkie-Talkie et pour transmettre votre voix à votre interlocuteur Accès aux contacts : Utilisé pour identifier les amis qui peuvent utiliser le Walkie-Talkie en fonction de vos contacts

: Utilisé pour identifier les amis qui peuvent utiliser le Walkie-Talkie en fonction de vos contacts Appel : Utilisé pour limiter la fonction Walkie-Talkie lorsque vous recevez un appel pendant une conversation sur l'appli Walkie-Talkie

: Utilisé pour limiter la fonction Walkie-Talkie lorsque vous recevez un appel pendant une conversation sur l'appli Walkie-Talkie Localisation : Utilisé pour créer votre canal en recherchant des amis à proximité de votre position via le Bluetooth

Cette dernière permission est facultative, son obtention n'est donc pas essentielle au bon fonctionnement de l'appli. L'appli Walkie-Talkie est disponible dès maintenant sur le Play Store et son utilisation nécessite un compte Samsung.