Retour vers la nostalgie avec ce mini lecteur vidéo inspiré des télévisions vintage

Parcourir le web permet de découvrir certaines curiosités. Et si certaines d’entre elles sont inutiles, le plaisir de la nostalgie vient parfois contrebalancer cette première considération. C’est le cas avec ce lecteur vidéo miniature qui réplique l’esthétique et le fonctionnement des télévisions vintage.

Deux tendances sont en plein essor : la miniaturisation et la nostalgie, qui est un puissant levier. Ce n’est pas pour rien que les suites et les reboots, comme celui de Buffy contre les vampires dont le tournage a commencé, fleurissent ces dernières années.

Et certains objets combinent vintage et miniaturisation. C’est le cas du TinyTV 2 testé par nos confrères d’Ars Technica, qui reproduit l’esthétique et le fonctionnement d’une télévision des années 50-60. Mais ce n’est pas qu’un gadget monté sur quatre pieds inclinés et doté d’un écran de 1,14 pouces, d’un port USB-C, d’une carte microSD de 8 Go pouvant contenir près de 10 heures de vidéo et d’un processeur Raspberry Pi RP 2040. C’est aussi un lecteur vidéo portable et rechargeable.

Ce mini lecteur vidéo joue sur votre nostalgie

Cette aura purement rétro se retrouve jusque dans les détails : bruit de télévision statique, neige lorsque le TinyTV 2 s’allume, s’éteint ou change de vidéo, et cliquetis des deux boutons rotatifs, le premier servant à contrôler le volume, le second à faire défiler les vidéos. Le TinyTV 2 est proposé par le fabricant de gadgets miniatures open source TinyCircuits et a été financé sur Kickstarter et Indiegogo en 2022.

Son but ? « Nourrir la créativité dans la communauté des makers, développer l’apprentissage STEAM ludique et susciter la joie ». Ajouter des vidéos est facile : il suffit d’utiliser l’outil gratuit de TinyCircuits pour convertir les fichiers MP4 au format AVI, puis de transférer les fichiers en connectant le TinyTV 2 à un ordinateur via l’USB-C. La résolution est apparemment meilleure qu’on ne pourrait penser pour un écran IPS de cette taille (16 bits de couleur et un rafraîchissement à 30 Hz). En revanche, les scènes sombres sont plus difficiles à distinguer, et le petit haut-parleur frontal peu puissant. Le TinyTV 2 imite une télévision en direct en synchronisant les horodatages. Changez de « chaîne » (vidéo), puis revenez dessus : elle reprendra comme si le programme avait continué à être diffusé linéairement. Pour autant, ce n’est pas vraiment une télévision, ni un appareil de streaming (il ne peut pas se connecter à Internet).

Si le TinyTV 2 n’est pas l’investissement le plus utile qui soit, son utilité peut être diverse, de la curiosité destinée à attirer du public lors d’événements marketing au mobilier de maison miniature, en passant par le pur plaisir. Quoi qu’il en soit, c’est un hommage à l’époque où les téléviseurs invitaient les gens à se rassembler et n’étaient pas des machines puissantes et dopées à l’IA.