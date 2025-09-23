Cet ordinateur mythique d’Apple fait s’envoler les enchères grâce à un détail rarissime

Les produits anciens d’Apple continuent de se vendre à des sommes astronomiques lors de vente aux enchères. Alors qu’un Apple-1 a été vendu pour 345 000 euros en mars dernier, un nouvel exemplaire vient de trouver preneur pour un montant encore plus impressionnant.

La nostalgie est un puissant levier marketing et les marques l’ont bien compris. Le fabricant de gadgets miniatures TinyCircuits vend par exemple un mini lecteur vidéo inspiré des télévisions vintage, là où Apple a lancé un cadran exclusif pour son Apple Watch Hermès mettant en scène la mascotte iconique de Macintosh.

En parlant de la firme de Cupertino, ses anciens produits proposés lors de ventes aux enchères continuent d’atteindre des prix impressionnants. C’est le cas de cet ordinateur Apple-1, qui vient d’être vendu par le site spécialisé RR Auction pour 475 000 dollars (soit environ 442 000 euros) lors de son événement « Raretés remarquables ».

Cet Apple-1 avec son iconique boîtier en bois Byte Shop a été vendu pour 442 000 euros

Cette machine a été restaurée par l’expert Corey Cohen, qui a évalué son état actuel à 8/10. RR Auction la décrit comme entièrement fonctionnelle – encore heureux pour ce prix-là – et vendue au complet, avec sa carte mère, son interface cassette, son écran d’époque et surtout son rare boîtier en bois Byte Shop d’origine (avec son clavier Datanetics et son alimentation Triad), qui a probablement contribué à son prix d’achat faramineux.

Cet ordinateur répertorié sous le numéro 15 dans l’Apple-1 Registry est l’un des rares Apple-1 connus ayant survécu avec ce boîtier iconique – et pour cause, ils sont seulement 9 de ce type à être documentés. Si c'est le premier proposé par RR Auction, ce n’est pas la première fois que le site vend un Apple-1 pour une somme astronomique. En mars dernier déjà, ce modèle vintage avait trouvé preneur pour 345 000 euros.

Il faut dire que pour les amateurs d’antiquités technologiques, l’Apple-1 est un produit particulier. Initialement, il avait été conçu par Steve Jobs et Steve « Woz » Wozniak pour être vendu sous forme de kit. Pour toucher un public plus large, les deux compères se sont ensuite tournés vers Byte Shop, l’un des premiers magasins d’ordinateurs personnels au monde. Paul Terrell, le propriétaire, leur a proposé d’acheter 50 ordinateurs, à condition qu’ils soient entièrement assemblés.

Cette commande a marqué un tournant pour Apple: l’Apple-1 est devenu l’un des premiers « ordinateurs personnels » que l’utilisateur n’avait pas à assembler et son boîtier Byte Shop le distinguait des kits amateurs de l’époque. Certains considèrent même qu’il s’agit du produit qui a lancé la marque à la pomme. Et la propre histoire de cet Apple-1 n° 15 est intéressante : il a été acheté lors de la vente successorale de June Blodgett Moore, la première femme diplômée en droit de Stanford.