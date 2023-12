Profitez du deuxième week-end du mois de décembre pour vous offrir une paire d'écouteurs Sony en promotion. Chez Darty, les Sony WF-1000XM5 passent sous les 215 euros grâce à une double réduction.

L'univers de l'audio est à l'honneur sur le site Darty. Jusqu'à ce dimanche 10 décembre 2023 inclus, le site e-commerce français propose à ses clients d'avoir les Sony WF-1000XM5 sous les 215 euros. Disponibles dans un coloris noir ou argent, les écouteurs sans fil sont à exactement 212,49 euros au lieu de 299,99 euros.

La réduction de plus de 70 euros s'effectue de cette façon : une première remise immédiate de 16% de la part de Darty et une deuxième remise de 15% après avoir ajouté le produit durant l'étape du panier. Pour information, l'article vendu par l'enseigne française est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Darty.

Commercialisés au cours de l'été 2023, les successeurs des WF-1000XM4 sont des écouteurs équipés d'un processeur V2 pour une meilleure réduction de bruit et de la fonction “Spotify Tap”. Concernant l'autonomie, les Sony WF-1000XM5 embarquent une utilisation pouvant aller jusqu'à 24 heures avec le boitier de recharge fourni. Compatibles avec la recharge sans fil et rapide, ils bénéficient d'une heure d'écoute après seulement 3 minutes de charge.

Les futurs acquéreurs des écouteurs retrouvent aussi la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et la compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri. Pour en savoir plus sur les écouteurs, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test des Sony WF-1000XM5.