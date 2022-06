ID. Buzz : Volkswagen arrête la production de son combi électrique

Volkswagen vient d'annoncer l'arrêt de la production de l'ID. Buzz, son combi électrique, sur le site d'Hanovre en Allemagne. La raison ? Le constructeur rencontre plusieurs problèmes avec les batteries du véhicule, notamment des cellules défectueuses. Pour l'instant, la date de reprise de la production n'a pas été révélée.

Volkswagen vient d'annoncer une bien mauvaise nouvelle pour les clients qui attendaient cette refonte 100% électrique du combi culte des années 50. En effet, le constructeur allemand vient de confirmer l'arrêt de la production de l'ID. Buzz, son nouveau combi électrique, sur le site d'Hanovre.

Une décision étonnante, qui survient quelques semaines seulement après l'entrée en production du van ce 2 juin 2022. D'après les médias automobiles allemands, l'entreprise rencontre plusieurs problèmes avec les batteries de l'ID. Buzz, notamment des cellules défectueuses.

Résultat, les batteries offrent des performances inférieures aux attentes du constructeur. Les chutes de tension récurrentes repérées par les équipes techniques du constructeur affectent significativement l'autonomie du véhicule. Au départ, la production devait être suspendue pendant une semaine, mais finalement elle est arrêté jusqu'à une date indéterminée.

Volkswagen suspend la fabrication du ID. Buzz à cause des batteries

Selon nos confrères du site InsideEVs, le ID. Buzz est le seul modèle de la marque qui embarque les batteries de ce nouveau fournisseur. Notez que le constructeur n'a pas précisé l'identité de cette entreprise. Selon Volkswagen, aucune inquiétude à avoir pour les autres modèles basés sur la plateforme MEB, puisqu'ils sont équipés de batteries provenant d'autres fabricants.

“Il s'agit d'une nouvelle cellule de batterie d'un fournisseur différent qui n'est actuellement utilisée que dans l'ID. Buzz. Par conséquent, seule la production à Hanovre est concernée, mais pas les autres sites”, a assuré un porte-parole de Volkswagen.

Pour l'heure, seulement 500 ID. Buzz ont été produits. Aucun d'entre-eux n'a été livré. De fait, Volkswagen a le champ libre pour résoudre ces problèmes en interne sur cette flotte plutôt restreinte. Néanmoins, il faut rappeler que le constructeur a affiché certaines ambitions avec l'ID. Buzz. En effet, la marque allemande compte fabriquer pas moins de 15 000 exemplaires en 2022, avant d'atteindre son rythme de croisière de 130 000 unités par an. Difficile de savoir si ce problème de batterie mettra en péril ou non les objectifs de vente et de production de Volkswagen.

Pour rappel, Volkswagen a déjà été contraint par le passé de stopper la production de ses véhicules électriques notamment en raison de la pénurie de semi-conducteurs. La fabrication des ID.3 et ID.4 a été arrêtée temporairement en novembre 2021 à cause des soucis d'approvisionnement.

Source : InsideEVs