Tesla Model Y : des livraisons annulées à cause d’une défaillance moteur, les ennuis continuent

Des Tesla Model Y assemblées dans la Gigafactory d’Elon Musk à Berlin connaissent actuellement d’importants problèmes de livraisons. La raison est simple et concernerait des défaillances sur le moteur arrière du bolide du constructeur américain.

Décidément, Tesla n’arrive toujours pas à sortir la tête de l’eau. Et les problèmes s’accumulent pour la firme d’Elon Musk. Après deux années marquées par d’importants problèmes d’apprivoisement et alors que Tesla est au bord du gouffre financier, ses Model Y fabriquées à Berlin connaissent à leur tour des défaillances. Ici, le problème viendrait du moteur arrière du SUV électrique américain.

Ainsi, des clients qui ont passé commande auprès du constructeur automobile américain constatent en effet que leur livraison est retardée ou même tout simplement annulée. L’information est à prendre au sérieux et vient tout droit d’un populaire forum allemand intitulé Tesla Drivers and Friends. Selon ce forum, les livraisons seraient retardées à cause d’une défaillance sur le moteur arrière des Tesla Model Y fabriquées dans la GigaFactory berlinoise. Et si Tesla annonce simplement que le problème est lié à « un défaut de sécurité qui ne peut être corrigé par une mise à jour logicielle », il n’en faut pas plus pour faire le lien avec le problème moteur mentionné par les utilisateurs de ce même forum.

Les acheteurs de Tesla Model Y voient leurs commandes retardées ou même annulées

En avril dernier, ce même problème avait également touché plusieurs Tesla Model 3 assemblées en Chine. Tesla avait alors rapidement résolu le problème, mais la chose est cette fois-ci beaucoup plus compliquée à réaliser avec les Model Y berlinoises. Aucune mise à jour logicielle ne peut corriger le problème et les pièces de rechange ne sont pas disponibles sur le site de Giga Berlin. Ce qui explique ce long retard qui est en train de se former.

Pire encore, certaines voitures déjà expédiées souffriraient de ce problème. À titre d’exemple, un acheteur norvégien a récemment rapporté que sa Tesla Model Y – âgée de 3 ans seulement – était désormais impossible à conduire.

Pour l’heure, il est impossible de savoir combien de Tesla Model Y sont concernées par le problème, et la firme américaine assure pouvoir récupérer les pièces de rechange dès la mi-juillet. Alors que la production des Model Y a été augmentée à 1000 voitures par semaine sur le site de GigaBerlin, cette défaillance moteur va considérablement plomber de manière négative la production. Une autre mauvaise nouvelle pour Tesla, déjà grandement affaibli par la crise du covid ou encore la chute du Bitcoin.

