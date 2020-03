ID.4 : Volkswagen dévoile les premières photos de son futur SUV électrique

Bien que l’ID.4 ne sera pas totalement dévoilée avant plusieurs mois, Volkswagen vient pourtant de diffuser quelques photos de son nouveau SUV familial et électrique. Le véhicule reprend le design de l’ID Crozz, un concept car présenté il y a de ça 3 ans déjà.

Et deux ! la gamme ID de Volkswagen s’enrichit d’un nouveau modèle. Après l’ID.3, que nous avons pu essayer il y a quelques mois, mais qui n’est toujours pas sorti, le constructeur automobile dévoile déjà l’ID.4 au travers de premiers visuels. Ce SUV électrique repose sur l’ID Crozz, un véhicule dévoilé en avril 2017 à l’occasion du salon de l’automobile de Shanghai.

Un lancement prévu d’ici l’été 2020

Alors que l’ID.3 semble avoir rencontré quelques difficultés au moment de sa production, notamment à cause d’un souci de mise à jour logicielle, rien ne semble pouvoir arrêter Volkswagen sur le terrain des voitures électriques. Dans sa feuille de route de décembre dernier, le constructeur avait annoncé vouloir produire pas moins de 8 véhicules écologiques cette année, dont l’ID.3 (en cours de production) et l’ID.4 (qui devrait être annoncé cette année). Histoire de faire patienter les futurs consommateurs, Volkswagen vient donc de diffuser quelques premiers visuels de cet SUV électrique compact.

Reposant sur la plateforme modulaire électrique « MEB » de Volkswagen, l’ID.4 est un SUV qui devrait être officialisé d’ici l’été 2020. Si le véhicule rappelle à certains égards l’ID.3, le véhicule profite d’ailes avant marquées et d’une hauteur plus importante. Bénéficiant de plusieurs batteries, cette voiture électrique devrait proposer jusqu’à 500 km d’autonomie. Dans un premier temps, le véhicule sera commercialisé en modèle à propulsion (un moteur électrique à l’arrière). Une version quatre roues motrice (avec deux moteurs donc, un à l’avant et l’autre à l’arrière) devrait également voir le jour ultérieurement.

Une variante du véhicule en coupé, plus proche du concept car ID Crozz, devrait également être proposée plus tard dans l’année. Prix et disponibilité des différents modèles de l’ID.4 restent pour l’instant les grandes inconnues du véhicule.