Hyundai dévoile Prophecy, un concept électrique au parfum de 911 Turbo contrôlé par des joysticks !

Hyundai vient de dévoiler Prohecy, un séduisant concept car électrique dont les lignes semblent tout droit tirées d’une Porsche 911 Turbo.

Comme vous le savez sans doute le salon automobile de Genève a été annulé à cause de l’épidémie de coronavirus. Du coup les constructeurs automobiles dévoilent des photos des véhicules qui devaient être à l’origine présentés lors de l’événement. On a vu ce matin ce séduisant concept de BMW i4, mais c’est au tour de Hyundai de nous surprendre avec un concept car à la fois élégant, et résolument futuriste.

Le Hyundai Prophecy est résolument inspiré des lignes cultes de la Porsche 911 Turbo, tout en adoptant des finitions qui crient « voiture électrique de luxe ». Le profil du véhicule est inspiré selon Hyundai de l’érosion des pierres dans la nature – même si ici, l’érosion semble avoir surtout eu lieu en soufflerie. A l’arrière, les lumières et capteurs sont dissimulés dans une structure étonnante et futuriste.

Une partie de l’arrière est conçue dans un matériau acrylique clair « qui permet d’attirer l’attention sur la beauté fonctionnelle des composants à l’intérieur », précise la marque. Les lumières à l’avant comme à l’arrière émettent au travers de structures en forme de pixels, comme la marque l’avait déjà montré sur son concept 45. Hyundai précise que certains de ces choix esthétiques deviendront « un élément signature dans de futurs modèles Hyundai ».

Le constructeur n’a en revanche pas dévoilé de photos de l’habitacle intérieur. On sait néanmoins que des joysticks remplacent le volant. Des boutons permettent au conducteur d’accéder à des fonctionnalités du véhicule. L’écran tableau de bord s’étirerait sur toute la largeur de l’habitable. Il peut en outre pivoter selon Hyundai pour « permettre un intérieur et des positions de siège spacieux ».

En outre l’intérieur est conçu à partir de matériaux éco-responsables, dans une ambiance reposante pour les passagers – il faudra donc croire Hyundai sur parole sur ce point. En outre, la fonctionnalité « Clean Air Technology » distribue un air purifié à l’intérieur de l’habitacle.

Source : Engadget