Permis de conduire : réserver sa place à l’examen est désormais possible en ligne

Réserver sa place à l’examen pratique du permis de conduire est désormais possible en ligne dans le cadre d’une expérimentation menée dans la région Occitanie. Cet assouplissement doit permettre de pouvoir repasser l’épreuve plus tôt, mieux remplir les journées d’examen, et plus globalement de faire baisser le prix du permis.

Vous êtes en plein apprentissage de la conduite ? Si vous résidez dans l’un des départements de la région Occitanie (Aude, Haute-Garonne, Gers, Gard et Hérault) il est possible que cela soit un petit peu moins long que dans le reste du pays. Le ministère de l’Intérieur expérimente en effet une mesure pour permettre aux candidats de passer et éventuellement repasser l’examen pratique plus vite.

Au lieu d’être « présentés » par les autoécoles (qui doivent elles-mêmes se plier à des quotas), les candidats pourront à terme directement s’inscrire sur la plateforme permisdeconduire.gouv.fr. Lors de son inscription, le candidat choisit simplement son centre d’examen, date de l’épreuve et horaires. Pour l’instant, néanmoins, les autoécoles doivent encore réaliser l’opération pour les candidats, mais dès le second semestre de l’année, tout candidat pourra faire la démarche directement.

Selon le ministère de l’Intérieur, le test, qui s’étendra sur huit mois, devrait concerner 5800 aspirants conducteurs. Il y aura quelques gardes-fous. Par exemple, si le candidat s’inscrit mais ne se rend pas à l’examen sans qu’il ne soit capable de justifier d’un événement impondérable, ou qu’il s’inscrit à plusieurs créneaux, il ne pourra pas repasser l’examen avant 40 jours. A l’inverse, un candidat qui a raté son examen de peu pourra très rapidement repasser l’épreuve, selon BFMTV.

Le but de cette mesure n’est pas seulement pratique. Le ministère de l’Intérieur dit espérer en effet réduire le prix moyen du permis dans son communiqué : « En connaissant sa date de passage, l’élève est en mesure de mieux adapter la formation nécessaire à sa réussite dès le premier passage de l’examen ». Que pensez-vous de cette mesure ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : BFMTV