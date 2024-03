ID.3 : Volkswagen présente un tout nouvel écran de bord beaucoup plus pratique et ergonomique

Volkswagen vient de lever le voile sur une toute nouvelle arrivante dans la gamme ID.3, l’ID. 3 GTX. Outre quelques améliorations notables au niveau de la batterie, la véritable star du show est son écran de bord retravaillé en profondeur. Enfin, celui-ci devient plus pratique et surtout, plus moderne.

La gamme ID.3 est sans doute l’une des plus populaires chez Volkswagen et le constructeur ne se prive pas pour la compléter régulièrement avec de nouveaux modèles. Dans un récent communiqué de presse, ce dernier annonce ainsi l’arrivée prochaine de l’ID. 3 GTX. Plusieurs améliorations sont à noter et ne manqueront pas de séduire de nouveaux conducteurs, notamment son autonomie de 600 km. Mais surtout, Volkwagen semble enfin avoir écouté les retours sur son système d’infotainment.

Trop petit, mal placé, peu ergonomique… Ce ne sont pas les critiques qui manquent pour décrire les systèmes d’info-divertissement jusque là inclus dans les voitures Voklswagen. La firme allemande a donc décidé de s’inspirer des avancées dans le domaine opérées avec son ID.7, en commençant par intégrer le levier de sélecteur de rapport à la colonne de direction. Ça n’a l’air de rien et pourtant, cette simple réorganisation permet d’augmenter significativement la taille de l’écran.

Volkswagen améliore enfin son écran de bord sur la ID. 3 GTX

Ainsi, l’écran de bord de l’ID. 3 GTX mesure 12,9 pouces, en nette hausse par rapport à la dalle précédente de 13 pouces. Cette évolution a notamment permis à Volkswagen de revoir son système d’exploitation, désormais plus ergonomique et donc agréable à prendre en main. Pour couronner le tout, le constructeur a fait appel à OpenAI pour intégrer ChatGPT à sa voiture. Grâce à l’IA, le conducteur peut contrôler divers accessoires à la voix, comme le chauffage ou la musique.

Enfin, on notera quelques ajouts qui ne payent pas de mine, mais qui améliore grandement l’expérience utilisateur. On pense notamment au rétroéclairage des boutons sur le bas de l’écran, ainsi que l’arrivée de l’application Welness qui adapte divers paramètres de l’habitacle en fonction de votre humeur. En outre, si vous le souhaitez, le système est également compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Du reste, Volkswagen n’a pas encore dévoilé de date de lancement pour son ID. 3 GTX.