L’IA est une véritable catastrophe pour l’environnement, ce rapport de Google fait froid dans le dos

Le rapport environnemental 2024 de Google révèle une augmentation en flèche des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Cette hausse est attribuée aux centres de données énergivores nécessaires pour alimenter son intelligence artificielle.

Dans un monde où les préoccupations environnementales prennent de plus en plus d'importance, les grandes entreprises dans le secteur des technologies sont souvent au centre de l'attention. Leur impact écologique, notamment à travers l'utilisation de géants des centres de données, est considérable. L'an dernier, Microsoft laissait craindre une pénurie d'eau en raison de la forte augmentation de sa consommation d'eau due à ses outils d'IA comme ChatGPT et Bing Chat.

Google, de son côté, a développé et intégré son IA Gemini dans presque toutes ses applications phares telles que Gmail, Google Docs, Sheets et Drive, ainsi que dans une appli mobile dédiée. Le dernier rapport environnemental de l'entreprise, publié le 2 juillet 2024, dévoile l'impact alarmant du déploiement de cette nouvelle technologie. En cinq ans, les émissions de gaz à effet de serre de la société ont grimpé en flèche. Elles ont augmenté de près de 50 %, principalement à cause de l'augmentation de la consommation énergétique des centres de données qui servent à alimenter l’intelligence artificielle.

L'IA de Google consomme autant d’eau que les deux tiers de la France sur un an

En 2023, Google a émis 14,3 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Cela représente une augmentation de 48 % par rapport à 2019 et de 13 % par rapport à l'année précédente. La principale cause de cette augmentation est l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les centres de données, essentiels pour le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle. La société a bien expliqué et souligne que cette tendance pourrait se poursuivre et rendre la réduction des émissions plus complexe.

Le rapport de Google souligne également que les centres de la société consomment beaucoup plus d'eau pour rester refroidis en raison des charges de travail accrues dues à l'IA. En 2023, la consommation d'eau a augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente, elle a atteint 6,1 milliards de litres. Pour vous donner un ordre d'idée, c’est environ la consommation moyenne sur un an des deux tiers de la population totale en France. Malgré cela, l’entreprise affirme continuer à travailler sur des solutions pour minimiser son empreinte environnementale tout en intégrant l'IA dans tous ses produits.