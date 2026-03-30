HUAWEI WATCH GT Runner 2 : bien plus qu’une montre de running

GPS ultra-précis, suivi santé en temps réel, autonomie de deux semaines : la HUAWEI WATCH GT Runner 2 s'adresse aux coureurs, mais pas seulement. Tour d'horizon d'une montre sport pensée pour tous les aspects de votre quotidien.

Je découvre la GT Runner 2 maintenant

Co-développée avec Eliud Kipchoge, la GT Runner 2 a tout d'une montre taillée pour la course à pied et le marathon. Mais une fois au poignet, elle ne s'arrête pas là. Que vous soyez cycliste le week-end, nageur en semaine ou simplement quelqu'un qui veut garder un œil sur sa santé au quotidien, la GT Runner 2 suit, enregistre et analyse. Sports variés, suivi santé en continu, qualité de sommeil : HUAWEI a conçu une montre qui accompagne votre journée entière, pas seulement vos sorties running.

La GT Runner 2 pour tous vos sports, pas seulement le running

Trail, natation, vélo, golf, plongée en apnée jusqu'à 40 mètres : la GT Runner 2 couvre un large spectre sportif, avec pour chaque discipline un suivi des données qui va au-delà du simple comptage de calories. Sur le vélo, vous retrouvez puissance, cadence et fréquence cardiaque en temps réel. En natation, les nouveaux modes dédiés à cette version enregistrent vos performances en piscine comme en eau libre. Et pour ceux qui enchaînent les disciplines, pas besoin de changer de montre : tout se gère depuis le même poignet, avec le même niveau de précision.

Sous le capot, c'est une antenne flottante 3D couplée à un positionnement dual-bande qui assure la précision GPS, compatible avec tous les systèmes satellites (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS). Résultat : un tracé 20 % plus précis que la génération GT 6, que vous soyez sur une piste balisée ou un sentier de montagne.

Mais la GT Runner 2 ne s'éteint pas quand vous rangez vos chaussures de sport. Tout au long de la journée, elle continue d'analyser : stress, niveau d'énergie, fréquence cardiaque au repos, saturation en oxygène. Des données qui, mises bout à bout, donnent une image claire de votre forme globale et pas seulement de votre dernière sortie. Pour ceux qui cherchent à progresser sur le long terme, c'est exactement ce type de lecture continue qui fait la différence.

Un suivi du sommeil et de la santé pour mieux récupérer

La nuit, la GT Runner 2 continue de travailler. Elle analyse la qualité de votre sommeil, surveille votre fréquence cardiaque au repos et suit votre variabilité de fréquence cardiaque (VFC) tout au long de la nuit. L'objectif : vous donner une lecture précise de votre récupération, pas seulement du nombre d'heures dormies. Au réveil, vous savez exactement dans quel état vous êtes, et si votre corps est prêt pour la prochaine séance.

La montre va plus loin sur le terrain médical. Elle détecte les arythmies, assure un suivi continu de la SpO2 et intègre un ECG accessible directement depuis le poignet. Des alertes se déclenchent en cas d'anomalie, pour ne pas laisser passer un signal que vous n'auriez peut-être pas remarqué. Ce niveau de suivi santé, habituellement réservé à des appareils dédiés, tient ici dans une montre de 43,5 grammes que vous portez aussi bien en séance qu'en réunion.

Fine, légère et autonome : conçue pour rester au poignet

La GT Runner 2 mesure 10,7 mm d'épaisseur, soit 2,2 mm de moins que ses concurrentes directes, et pèse seulement 43,5 grammes bracelet inclus. Un format qui se fait oublier pendant l'effort, mais aussi au bureau ou en soirée. Le verre Kunlun de deuxième génération offre une résistance comparable au saphir tout en restant plus léger et plus fin, et l'alliage titane renforce l'ensemble sans alourdir. L'écran de 300 nits reste lisible en plein soleil, que vous soyez sur une piste d'athlétisme ou en terrasse.

Profiter de la montre maintenant

Sur l'autonomie, HUAWEI annonce 14 jours en usage modéré et 32 heures en entraînement extérieur GPS actif, soit l'équivalent de cinq marathons enchaînés sans recharger. Concrètement, c'est une montre que vous rechargez en début de semaine et qui tient jusqu'au week-end suivant, suivi santé continu compris.

La GT Runner 2 est disponible en trois coloris, Noir Minuit, Orange Aurore et Bleu Crépuscule, et avec une remise de 40€ grâce au code A40GTR2PA. Vous pouvez donc en profiter pour seulement 359,99€ au lieu de 399,99 euros. Une aubaine à ne pas rater.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.