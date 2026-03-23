HUAWEI WATCH GT Runner 2 : GPS ultra-précis, mode Marathon et jusqu’à 14 jours d’autonomie, voilà LA montre de running à ne pas rater !

Huawei vient de lancer sa nouvelle montre dédiée à la course à pied, et elle a été pensée avec une légende du marathon. De quoi changer votre façon de vous entraîner. On vous dit tout sur cette nouveauté.

Découvrir la HUAWEI WATCH GT Runner 2

HUAWEI vient de lancer sa nouvelle montre connectée : la HUAWEI WATCH GT Runner 2. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que HUAWEI n’a pas fait les choses à moitié. Quatre ans de développement, un partenariat avec Eliud Kipchoge, le seul homme à avoir couru un marathon en moins de deux heures, l’ambition de HUAWEI avec la WATCH GT Runner 2 est clairement affichée : faire la meilleure montre de running du marché.

Disponible en trois coloris (Noir Minuit, Orange Aurore et Bleu Crépuscule) pour un prix unique de 399,99 euros, elle embarque un GPS d'une précision inédite, un mode Marathon pensé pour vous accompagner du premier entraînement jusqu'à la ligne d'arrivée, et une autonomie de 14 jours. Voyons ce qu'elle a dans le ventre.

Et en ce moment, la marque propose le code A40GTR2PA pour une remise immédiate de 40 euros. Vous pouvez donc vous procurer la HUAWEI WATCH GT Runner 2 à 359,99€ au lieu de 399,99€.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 : un GPS 3,5 fois plus précis, un mode Marathon signé Kipchoge et une autonomie qui tient la distance

La GT Runner 2 repose sur une antenne flottante 3D inédite qui génère des signaux en polarisation circulaire, c'est-à-dire des signaux parfaitement alignés avec ceux des satellites. Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que quand vous courez entre des immeubles ou en forêt, votre tracé GPS reste fidèle à votre vrai parcours, sans les écarts habituels qui faussent vos données de distance et d'allure.

Cette technologie représente une amélioration de 3,5 fois par rapport à la génération précédente, et une précision supérieure de 20 % à la gamme GT 6. La montre capte simultanément cinq réseaux satellites (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) sur deux fréquences, ce qui lui permet d'optimiser en continu le calcul de votre itinéraire, de votre distance et de votre rythme. Ce niveau de précision, Huawei l'a travaillé pendant 4 ans, et le co-développement avec Eliud Kipchoge et son équipe n'est pas qu'un argument marketing : c'est ce partenariat qui a guidé les priorités techniques de la montre, du GPS jusqu'au mode Marathon.

Le mode Marathon justement, c'est le cœur de la GT Runner 2. Avant la course, vous accédez à des programmes d'entraînement structurés et à un suivi de vos performances dans la durée. Pendant la course, la montre affiche en temps réel votre fréquence cardiaque, votre allure et une courbe de puissance inédite qui mesure l'énergie que vous dépensez à chaque foulée.Elle vous envoie aussi des alertes pour vous rappeler de vous ravitailler au bon moment. Après chaque sortie, elle analyse votre charge d'entraînement, détecte votre seuil lactique en temps réel, c'est-à-dire le point exact où vos muscles commencent à accumuler des déchets qui ralentissent vos jambes, et estime votre VO2 max, autrement dit votre capacité maximale à consommer de l'oxygène à l'effort. Elle vous indique également le temps de récupération dont vous avez besoin avant votre prochaine séance, ajusté dynamiquement selon l'intensité de votre effort. Toutes ces données sont segmentées par performance pour que vous puissiez analyser précisément chaque kilomètre parcouru et ajuster vos séances suivantes pour éviter le fameux mur du marathon.

Au-delà de la course à pied, la GT Runner 2 intègre aussi des modes natation, golf et trail, avec le même niveau de suivi. Et quand vous n'êtes pas en train de courir, elle surveille votre santé en continu : fréquence cardiaque, taux d'oxygène dans le sang (SpO2), ECG, détection des arythmies et analyse du sommeil, 24 heures sur 24.

Côté autonomie, la batterie tient 14 jours en usage quotidien et 32 heures en entraînement extérieur GPS activé, soit l'équivalent de cinq marathons enchaînés sans recharge. Le tout dans un boîtier en alliage de titane de seulement 10,7 mm d'épaisseur et 43,5 grammes bracelet inclus, protégé par un verre Kunlun de deuxième génération aussi résistant qu'un verre saphir mais plus léger. La GT Runner 2 est compatible iOS et Android, et embarque le paiement sans contact NFC sans avoir besoin de sortir votre téléphone, ainsi qu'une lecture de musique et une navigation entièrement autonome.

Tout savoir sur la HUAWEI WATCH GT Runner 2

Pour célébrer son lancement, HUAWEI propose le code A40GTR2PA pour une remise immédiate de 40€. La HUAWEI WATCH GT Runner 2 se retrouve donc à 359,99€ au lieu de 399,99€. Elle s'adresse à ceux qui veulent des données fiables, une autonomie sans stress et un outil pensé pour progresser vraiment. Elle est disponible dès maintenant en trois coloris.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.