Huawei a vendu plus de 240 millions de smartphones en 2019, un nouveau record !

Huawei annonce avoir vendu plus de 240 millions de smartphones en 2019. Malgré les sanctions du gouvernement américain, le constructeur chinois est parvenu à se rapprocher de son objectif initial de 250 millions de ventes. Grâce au succès de la gamme P30/Mate 30 et de ses smartphones 5G, la firme s’offre le luxe de battre son record de 2018.

Ce 16 janvier 2020, Huawei a annoncé avoir vendu plus de 240 millions de smartphones au cours de l’année dernière, rapportent nos confrères de PlayFulDroid. C’est 34 millions d’unités vendues en plus par rapport à 2018 (206 millions de smartphones vendus cette année là). Xu Zhijun, le président actuel de Huawei, attribue ce succès à la gamme des P30 et Mate 30. Selon le dirigeant, les ventes des deux gammes ont progressé de 50% par rapport à l’année précédente. Aux dernières nouvelles, Huawei a d’ailleurs vendu 12 millions de Mate 30 dans le monde malgré l’absence des applications et des services de Google. Ce succès est essentiellement dû au marché chinois.

Dans un contexte difficile, Huawei est donc parvenu à vendre plus de smartphones que jamais. La firme s’approche même de son objectif initial (fixé avant le décret Trump) de 250 millions de ventes. La firme explose aussi les dernières estimations de Richard Yu, patron de la division grand public de Huawei. Fin 2019, l’homme se montrait prudent et misait sur seulement 230 millions de téléphones écoulés. Par contre, Huawei n’a pas réussi à honorer les prédictions de Ren Zhengfei, son fondateur. En octobre, l’homme tablait encore sur 270 millions de ventes annuelles.

Huawei a donc généré un chiffre d’affaires de 850 milliards de yuans (108,8 milliards d’euros), en hausse de 18 % par rapport à l’année 2018. Si ces chiffres restent impressionnants, la croissance annuelle de la firme reste en deçà des prévisions. Privé de licence Android et banni du marché américain, Huawei enregistre une croissance légèrement plus faible qu’en 2018. Sans surprise, les sanctions décrétées par Donald Trump ont tiré les performances financières de Huawei vers le bas. L’année 2020 s’annonce donc très difficile pour Huawei si les restrictions perdurent.

Huawei a vendu plus de smartphones 5G que Samsung

Dans un tweet, Huawei affirme aussi avoir vendu plus de 6,9 millions de smartphones 5G dans le courant de l’année 2019. Parmi les modèles 5g proposés par la marque, on trouve le Mate X pliable, le Mate 20 X, ou les Mate 30 5G et Mate 30 Pro 5G. Là encore, Huawei est parvenu à tirer son épingle du jeu grâce à son succès en Chine. De son côté, Samsung a vendu 6,7 millions de smartphones 5G l’année dernière.

We ended 2019 on a high 🆙 Thank you to all our amazing global customers! Whose excited for what's in store for 2020? #Huawei pic.twitter.com/TrR3JMTxrN — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) January 15, 2020

Source : PlayFulDroid