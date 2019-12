Huawei : son chiffre d’affaires progresse en 2019, mais 2020 sera une année difficile

Huawei a dévoilé son chiffre d’affaires pour 2019 et confirme une progression des ventes de téléphones sur l’ensemble de l’année. Ces dernières augmentent de 18 %. Le nombre de mobiles vendus augmente de 20 %. Mais la firme s’attend à une année 2020 difficile.

Il y a un an, toutes les études affirmaient que Huawei dépasserait Samsung en 2020, au plus tard. Aujourd’hui, plus aucun analyste n’aura cet avis. La firme chinoise subit en effet depuis la fin du mois d’avril un embargo de la part des États-Unis. Huawei ne peut plus acheter de technologies d’origine américaine. Que ce soit des composants de Qualcomm ou d’Intel ou des logiciels de Google. La suite Google Play Services est concernée.

Ce qui veut dire que les smartphones récents de Huawei n’intègrent aucune technologie propriétaire de la firme de Mountain View. Le Mate 30 Pro en est l’une des victimes les plus symboliques. Huawei continue cependant d’utiliser Android (et plus précisément sa version open source) pour animer ses terminaux.

Mais l’objectif de la firme chinoise est de proposer une alternative aux logiciels de Google. Et ce le plus rapidement possible. Le développement de cette suite, appelée Huawei Mobile Services, est l’un des principaux enjeux de l’année 2020. Un autre enjeu est de maintenir la croissance du chiffre d’affaires ou, à défaut, qu’il ne recule pas. Car Huawei s’attend à ce que l’année 2020 soit plus difficile que 2019.

Dans un message adressé aux employés de la firme et dont le contenu a été relayé par Reuters, Eric Xu, l’un des coprésidents de Huawei, a dévoilé quelques chiffres pour l’année 2019. Le chiffre d’affaires de Huawei (division grand public et division réseau) aurait atteint 108,8 milliards d’euros, soit une croissance de 18 % par rapport à l’année 2018. Ce chiffre est légèrement en dessous des prévisions de la firme.

20 % de mobiles vendus en plus en 2019

La croissance de Huawei sur 2019 est également légèrement en dessous de la progression observée en 2018 (+19,5%). Selon Reuters, une majorité du chiffre d’affaires réalisé par Huawei en 2019 se concentre sur le premier semestre, quand l’embargo n’avait pas encore été décidé. L’agence de presse explique que Huawei aurait réalisé une croissance de 3 % de son chiffre d’affaires sur le quatrième trimestre 2019, induisant que la croissance a été tirée par le début de l’année et non la fin.

Sur la partie grand public, Huawei aurait commercialisé 240 millions de smartphones en 2019, soit une croissance de 20 % par rapport à l’année 2018. Rappelons que l’essentiel de cette croissance est tiré par le marché chinois qui soutient fortement son champion international. Hier, nous rapportions dans nos colonnes que Huawei aurait distribué 12 millions de Mate 30 et Mate 30 Pro dans le monde.

Dans son message, Eric Xu confirme que les prévisions pour 2020 ne sont, pour l’instant, pas aussi réjouissantes. Même si les États-Unis ont commencé d’émettre des licences commerciales pour que certaines entreprises américaines (comme Microsoft, par exemple), reprennent leurs affaires avec Huawei, le blocage d’Android semble être le plus gros frein à la croissance. Car, tant que Huawei n’aura pas contourné ce problème pour offrir une expérience identique à celle proposée précédemment, vendre des mobiles en occident sera certainement très compliqué.

Source : Reuters