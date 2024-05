Ces astronautes chinois pulvérisent le record de temps passé en dehors de leur station spatiale

La Chine vient de battre un record national, celui de la plus longue sortie dans l'espace. Deux taïkonautes l'ont établi pendant qu'ils effectuaient différentes opérations en dehors de la station spatiale Tiangong.

En matière de conquête spatiale, les États-Unis et la Russie peuvent compter depuis plusieurs années sur un concurrent de taille : la Chine. Le pays fait régulièrement parler de lui et se permet même d'être pionnier dans certaines domaines. Il est par exemple le premier à avoir lancé avec succès une fusée au moteur révolutionnaire, devant SpaceX d'Elon Musk. Les ambitions de l'Empire du Milieu ne s'arrête pas là et on sait qu'il prépare entre autres un hélicoptère pliable charger d'explorer la planète Mars.

En attendant, les missions spatiales chinoises continuent et on apprend que Shenzou 18, actuellement en cours, vient de marquer l'histoire du pays en établissant un nouveau record national : celui de la plus longue sortie dans l'espace. Il a été établi par Ye Guangfu et Li Guangsu, deux des trois personnes à bord de la station spatiale Tiangong. Le troisième, Li Cong, a supervisé et surveillé la sortie extravéhiculaire depuis l'intérieur. C'était la première fois que Li se retrouvait dans l'espace, la deuxième pour Ye dont le “baptême” a eu lieu en 2021 lors de la mission Shenzou 13.

Sortis pour “terminer l'installation du dispositif de protection contre les débris spatiaux de la station spatiale et inspecter des équipements et installations extravéhiculaires“, les deux hommes ont passé environ 8h30 dans le vide de l'espace. C'est bien plus que la première EVA (Extravehicular Activity) chinoise de 2008, où Zhai Zhigang était resté 20 minutes en dehors de la capsule Shenzhou 7.

Même si l'idée n'était pas de les faire rester dehors pour rien, Ye Guangfu et Li Guangsu sont passés tout près de battre le record mondial de temps passé par un astronaute dans l'espace. Selon la NASA, il est détenu par les américains James Voss et Susan Helms depuis 2001 avec 8h56.

