La carte vitale numérique se déploie dans d’autres départements, comment en profiter et l’activer

L'Assurance maladie poursuit le déploiement de la carte vitale numérique dans 23 départements supplémentaires. Voici la liste complète. On vous explique également comment en profiter.

Depuis 2019, le gouvernement cherche à dématérialiser nos documents officiels. Via la plateforme France Identité, il est par exemple possible depuis septembre 2023 de digitaliser sa carte d'identité nationale.

La carte vitale est aussi concernée par cette démarche de numérisation depuis janvier 2023. Son passage au format digital a d'ailleurs été officialisée par un décret en fin d'année 2022. Pour l'occasion, l'Assurance maladie a lancée une application dédiée sur Android et iOS.

Selon l'organisme, les avantages de l'appli sont multiples, pour les professionnels de santé comme pour les assurés. Pour les patients, ils peuvent notamment consulter directement leurs reçus de dépenses de soins, déléguer l'usage de leur carte vitale à une personne de confiance ou s'identifier de manière sécurisée à différents services numériques de santé.

La carte vitale numérique continue son déploiement en France

Comme l'avait expliqué en juillet 2023 l'Assurance maladie, le déploiement de la carte vitale numérique se fera de manière progressive. Ainsi, l'an passé, elle n'était disponible que dans 8 départements, à savoir les Alpes-Maritimes, le Bas-Rhin, la Loire-Atlantique, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe et la Seine-Maritime.

Or, avec la dernière mise à jour de l'appli, le déploiement se poursuit dans plusieurs département. Voici la liste complète des territoires concernés :

Ain

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Ardèche

Bas-Rhin

Bouches-du-Rhône

Cantal

Drôme

Hautes-Alpes

Isère

Loire

Loire-Atlantique

Puy-de-Dôme

Rhône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Seine-Maritime

Var

Vaucluse

Précisons que cette nouvelle version de l'appli inclut un nouveau critère d'éligibilité. En effet, il est désormais impératif d'avoir ouvert un compte ou un espace assuré en ligne sur le site de son organisme d'assurance maladie pour en profiter.

Comment activer sa carte vitale numérique ?

Si vous résidez dans l'un des départements précédemment cités et que vous remplissez le critère évoqué, vous pouvez dès maintenant activer votre carte vitale digitalisée. Voici la marche à suivre :

Après avoir téléchargé l'application sur le Play Store ou l'App Store, ouvrez-là

Commencez alors le processus d'activation en 5 étapes

Acceptez les conditions générales d'utilisation et poursuivez

Munissez-vous maintenant de votre carte vitale (ou de votre numéro de sécurité sociale), de l'adresse mail utilisée pour votre compte en ligne et de votre carte d'identité nationale

Vous pouvez au choix scanner votre carte vitale via l'appli Photo de votre smartphone (des bugs peuvent survenir) ou rentrer manuellement les numéros

de votre smartphone (des bugs peuvent survenir) ou Vous recevrez ensuite un code de sécurité à l'adresse mail liée à votre espace d'assurance maladie

liée à votre espace d'assurance maladie Saisissez le code de vérification à 6 chiffres

La dernière étape consiste à vérifier votre identité une ultime et dernière fois. Pour ce faire, l'Assurance maladie va comparer la photo de votre pièce d'identité avec une capture vidéo de votre visage en direct. Malheureusement, cette étape est obligatoire pour activer l'appli… Il faudra donc autoriser l'utilisation du micro et de la caméra de votre smartphone pour lancer le processus.

Enfin, vous devrez scanner votre carte d'identité sous toutes les coutures (recto, verso et de biais pour faire ressortir le pictogramme). Ne reste plus qu'à choisir un code secret personnel et le tour est joué. Précisons que l'appli ne sera pas fonctionnelle immédiatement, il faut en effet attendre 48h le temps que votre dossier soit validé par l'Assurance maladie.