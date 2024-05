Google Home : fini de changer le volume de vos enceintes une par une grâce à ce changement

Pour les utilisateurs d'Android dotés de l'écosystème domestique intelligent de Google, une fonctionnalité très attendue fait son retour. Google Home vous permet à nouveau de contrôler simultanément le volume d'un groupe d'enceintes connectées.

Le retour du contrôle du volume des groupes de haut-parleurs intervient après que Google a dû supprimer certaines fonctionnalités à la suite d'une longue bataille juridique avec Sonos, son rival dans le domaine des haut-parleurs intelligents. Mais une récente décision de justice a permis à Google de réintroduire certaines de ces fonctionnalités perdues.

Plus précisément, les utilisateurs de Google Home peuvent désormais régler le volume principal pour des groupes entiers de haut-parleurs synchronisés, et ce, en une seule fois. Ainsi, au lieu de devoir régler manuellement le volume de chaque haut-parleur, vous pouvez simplement augmenter ou réduire le volume de toute l'équipe en quelques pressions.

Google vous laisse ajuster le volume de plusieurs enceintes en même temps

Vous pourrez également utiliser les commandes vocales de l'assistant Google pour contrôler le volume des groupes de haut-parleurs en mode mains libres. Il vous suffit de demander à Google d'augmenter ou de diminuer le volume de vos groupes de haut-parleurs.

Les commandes de volume de groupe restaurées font partie d'un petit ensemble de fonctionnalités que Google a récemment rétablies à la suite de sa dernière victoire en justice contre Sonos. Parmi les autres talents rétablis, citons la possibilité d'ajouter un seul haut-parleur à plusieurs groupes simultanément.

Bien entendu, la saga entre Google et Sonos au sujet de prétendues violations de brevets sur les haut-parleurs intelligents est loin d'être terminée. Sonos a déjà fait part de son intention de faire appel de la dernière décision qui a permis à Google de réimplémenter certaines commandes de volume et options de regroupement des haut-parleurs.

Ainsi, si les fonctionnalités de volume de groupe d'enceintes de Google Home sont de retour pour l'instant, leur avenir reste incertain. L'affrontement juridique acharné entre les deux entreprises pourrait toujours entraîner l'apparition et la disparition d'autres fonctionnalités en fonction de l'évolution de l'affaire.

Pour l'instant, les utilisateurs de Google Home peuvent bénéficier d'un peu plus de contrôle et de flexibilité lorsqu'il s'agit d'ajuster le volume des haut-parleurs et de les regrouper. Mais ne vous habituez pas trop à ce que la fonctionnalité reste au milieu du manège judiciaire qui ne cesse de s'agiter.