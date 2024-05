Les Français consomment de plus en plus de données, merci la 5G et la fibre

Le dernier rapport de l'Arcep montre que la 5G et les abonnements fibre se développent en France. En toute logique, les habitants qui en bénéficient utilisent de plus en plus de données.

Il aura fallu du temps, mais cette fois ça y est : on peut dire que la fibre optique et la 5G mobile sont en bonne voie pour devenir la norme en France. Le dernier rapport de l'Arcep, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dévoile les chiffres de l'année 2023 et ils sont plutôt encourageants.

L'agence note ainsi que l'an dernier, “un peu moins de deux cartes SIM sur dix ont été actives sur les réseaux 5G“. On parle au total de 14 millions de SIM, soit 17 % de toutes celles en service en 2023. Cela représente une hausse de 6 points par rapport à 2022.

Avec une vitesse de connexion accrue et une enveloppe de données mobile toujours plus importante dans les forfaits, la consommation a augmenté elle aussi. En moyenne et tous opérateurs confondus, les français utilisent 14,3 Go de data par mois. Plus 18 % en un an tout de même. Ce chiffre devrait continuer à grimper dans la mesure où l'on s'attend à ce que la consommation de données mobiles triple d'ici 2028. Quant à l'Internet fixe, il fait la part belle à la fibre optique.

Sur l'ensemble de l'année 2023, 32,3 millions d'abonnements Internet fixe ont été souscrits. Parmi eux, 21,4 millions sont en fibre optique, soit 66 % du total. Malgré le ralentissement du déploiement de cette technologie, on grimpe de 10 points par rapport à 2022. Actuellement, 86 % du territoire est couvert, l'objectif étant d’atteindre 98 % fin 2025.

Opérateurs télécoms et clients n'auront de toute manière pas d'autre choix que d'y passer : le démantèlement du réseau cuivre vieillissant a déjà commencé, même s'il faudra plusieurs années avant de mettre complètement fin à l'ADSL. De son côté, le gouvernement surveille de près Orange pour s'assurer que les échéances fixées soient tenues.