Starlink : le Wi-Fi sera bientôt gratuit et aussi rapide que la fibre dans les avions de cette compagnie

Qatar Airways a annoncé un partenariat prometteur avec le service Internet par satellite Starlink de SpaceX, qui devrait révolutionner la connectivité à bord des avions. Cette collaboration fera de Qatar Airways la plus grande compagnie aérienne au monde à offrir à ses passagers le Wi-Fi ultrarapide de Starlink.

L'industrie du transport aérien est depuis longtemps confrontée au défi de fournir un accès Internet fiable et à haut débit aux passagers à 30 000 pieds d'altitude. Les systèmes traditionnels d'accès Wi-Fi à bord ont souvent été affectés par des vitesses lentes et des problèmes de connectivité frustrants, laissant les voyageurs insatisfaits et déconnectés du monde numérique. Cependant, la décision de Qatar Airways d'adopter la technologie de pointe Starlink promet de changer complètement la donne.

Starlink Aviation, l'ambitieux projet de SpaceX visant connecter sa constellation de satellites en orbite basse aux avions de ligne, a suscité beaucoup d'attention en raison de sa capacité à fournir une connectivité internet à haut débit et à faible latence pratiquement n'importe où sur la planète. Avec des vitesses promises allant jusqu'à 500 mégabits par seconde et par avion, les passagers de Qatar Airways pourront bientôt regarder leurs films préférés en streaming, participer à des sessions de jeux en ligne et naviguer sur le web depuis leur siège.

Du Wi-Fi gratuit dans les avions de Qatar Airways

Le plus étonnant, c’est que la compagnie aérienne souhaiterait rendre ces nouvelles connexions Wi-Fi ultra-rapides totalement gratuites. Dans un monde où la connectivité numérique fait désormais partie intégrante de la vie quotidienne, la compagnie aérienne reconnaît l'importance de veiller à ce que ses clients restent connectés même lorsqu'ils s'envolent dans le ciel.

« Cette collaboration passionnante avec Starlink témoigne de notre état d'esprit axé sur le client et de notre engagement à élever l'expérience de nos passagers à des niveaux sans précédent », a déclaré Badr Mohammed Al-Meer, PDG du groupe Qatar Airways. « Nous continuons à développer nos offres innovantes pour répondre et dépasser les attentes des passagers tout au long de leur voyage avec Qatar Airways. »

Lire également – SpaceX transmet pour la première fois un véritable SMS par satellite

Quels seront les premiers avions équipés ?

Le déploiement du Wi-Fi Starlink sur la flotte de Qatar Airways devrait commencer au quatrième trimestre 2024, avec trois Boeing 777-300ER qui seront les premiers à être équipés. À partir de là, la compagnie aérienne prévoit un calendrier de deux ans pour installer Starlink dans l'ensemble de sa flotte.

Si le calendrier peut sembler ambitieux, compte tenu de la diversité des appareils de la flotte de Qatar Airways et des certifications requises, le partenariat étroit de la compagnie aérienne avec SpaceX et le soutien du gouvernement qatari devraient permettre de rationaliser le processus. En outre, la simplicité relative de l'installation du système satellitaire de Starlink, par rapport aux solutions traditionnelles de Wi-Fi à bord des avions, pourrait encore accélérer le déploiement.

Outre l'amélioration de l'expérience des passagers, l'adoption du Wi-Fi Starlink pourrait également ouvrir à Qatar Airways de nouvelles possibilités d'explorer des services à bord innovants et des offres numériques. Grâce à des vitesses d'Internet ultra-rapides, la compagnie aérienne pourrait potentiellement introduire des systèmes de divertissement en réalité virtuelle, des capacités de travail à distance et même des services de télémédecine, renforçant ainsi sa position de leader dans l'industrie.

Il reste maintenant à voir quels seront les termes exacts des nouvelles offres de Qatar Airways. On imagine que la compagnie aérienne pourrait proposer plusieurs formules, avec une connectivité de base gratuite. Cependant, il n’est pas impossible que vous soyez amenés à payer pour utiliser plus de bande passante ou débloquer un débit encore plus élevé.