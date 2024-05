La carte vitale numérique se démocratise, Windows 11 s’ampute d’une fonctionnalité importante, c’est le récap

La carte vitale numérique est sur le point de se démocratiser dans de nouveaux départements, Windows 11 retire une compatibilité avec un codec audio très utilisé et il est possible de vérifier facilement si votre téléphone est compatible 4G et 5G, c'est le récap.

C’est l’heure du grand récap du jeudi 30 mai 2024. Aujourd’hui, nous avons un OS ultrapopulaire qui dit adieu à un codec audio, une carte numérique bien utile qui est maintenant utilisable dans de nouveaux départements ainsi qu’un petit tutoriel pour savoir si votre téléphone va survivre à la fin de la 2G et de la 3G. C’est parti !

La carte vitale numérique prend de l’ampleur

Depuis le début de l’année, il est possible d’utiliser sa carte vitale de manière numérique via l’application France Identité. Pour l’instant, cette nouveauté n’est pas disponible pour tous, puisqu’en test dans un nombre limité de départements. La liste s’étend désormais à de nouveaux départements à découvrir dans l’article ci-dessous.

Windows 11 s’ampute d’un codec important

La grande mise à jour Windows 11 24H2 va apporter tout un tas de nouveautés bien sympathiques, mais va aussi retirer des éléments. En effet, Microsoft va abandonner la prise en charge du codec AC-3, soit le Dolby Digital. La firme de Redmond n’a pas donné de raisons claires, mais pas de panique, puisque les logiciels de lecture comme VLC prennent en charge le décodage de ce codec et donc devraient être en capacité de lire les fichiers concernés.

Votre téléphone est-il compatible 4G ou 5G ? Vérifiez-le dès maintenant

Les réseaux 2G et 3G vont prochainement disparaître. Alors que quasiment tous les téléphones du marché sont équipés au minimum de la 4G, une toute petite partie du parc va devenir obsolète. Si vous n’êtes pas certain que votre terminal soit compatible 4G ou 5G, pas de panique, nous vous avons conçu un petit tutoriel pour le vérifier facilement.

