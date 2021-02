Huawei plancherait sur une console de jeu similaire à la PS5 et la Xbox Series X

Huawei pourrait il se lancer dans le monde des consoles de jeu vidéo ? C’est en tout cas ce que croit savoir le site Huawei Central. Il évoque également l’arrivée de nouveaux laptops gaming dès cette année. Une manière pour le constructeur chinois de se diversifier.

Huawei pourrait-il se lancer sur le marché des consoles ? Il est vrai que la firme a une base commerciale forte en Chine. Elle pourrait connaître le succès dans un segment peu exploité par la concurrence dans le pays. C’est en tout cas ce que pense le site spécialisé Huawei Central, qui évoque une publication Weibo allant dans ce sens.

Pour le moment, aucune autre information complémentaire sur le sujet, si ce n’est que le constructeur plancherait sur une vraie console, comme la PS5 ou la Xbox Series X. On rappelle que la marque avait tenté l’expérience il y a sept ans avec la Tron (sous Android), mais sans grand succès. Le site ajoute qu'elle miserait aussi sur une ligne de laptops dédiée aux joueurs.

Huawei lancerait aussi ses PC gaming

Une information déjà plus solide, étant donné que Huawei a de l’expérience dans le domaine de l’informatique. Le géant commercialise en effet ses ultra-portables Matebook. Il s’agit d’ordinateurs de qualité et trois nouveaux modèles ont été présentés en ce début d’année, équipés de processeur Intel Core de 11e génération. Ils devraient également être déclinés en version AMD Ryzen dans les mois qui viennent.

Il faut signaler que la marque Honor avait sorti le Hunter V700 dans le courant de l’année 2020. Un ordinateur de jeu synonyme de prise de température du marché et vendu à un prix très attractif en Chine pour les configurations proposées. Honor n’étant plus lié à Huawei, ce dernier pourrait bien retenter le coup dans ce domaine sous son propre nom. Cette hypothèse se montre déjà plus crédible que la console de jeu. Le constructeur pourrait ainsi profiter d’un marché chinois très axé PC dans un premier temps, avant de pourquoi pas lancer ses produits à l’international.

Pour rappel, Huawei est toujours empêtré dans une situation compliquée avec l’embargo imposé par les Etats-Unis. Le changement de président n’aura semble-t-il aucun effet bénéfique pour la marque chinoise, l’administration Biden ayant exprimé son intention de la garder dans sa liste noire.

Source : Huawei Central