Le Matebook X est le nouvel ultrabook de chez Huawei. Nouveaux composants, mais design similaire à ce qu’Huawei nous a proposé jusqu’ici, le petit frère du Matebook X pro est-il l’ultrabook dont vous rêvez ?

Si Huawei n’aura finalement sorti que très peu de smartphones cette année en France, à cause essentiellement de l'embargo imposé par l’administration Trump, le constructeur chinois a redoublé d’efforts sur les autres produits tech. On a donc eu droit à un florilège d’accessoires et d’appareils : des écouteurs comme les Freedbuds Pro et u les Freebuds 3i, des montres connectées comme la Watch GT 2 Pro et la Watch Fit, ou des PC comme le MateBook 14 (AMD) et le Matebook D 14 2020, pour ne citer qu’une poignée d’entre eux. Au final, Huawei garde le cap et rares ont été les loupés du constructeur (qui a parlé de l’enceinte Sound X ?).

C’est dans ce contexte que Huawei propose le MateBook X édition 2020, une version plus légère et plus abordable du MateBook X Pro sorti à l’été dernier. Malgré une formule qui peut sembler éculée, cet ultrabook nous a réservé quelques très bonnes surprises. En route pour un tour complet du propriétaire à travers notre test du nouveau MateBook X.

Prix et disponibilité

Le Huawei Matebook X est proposé au prix de 1499,99 € dans une unique configuration : Core i5 (10e génération), 16Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Il est notamment disponible sur le site officiel de Huawei. En cherchant un peu sur les boutiques en ligne les plus populaires, vous devriez même pouvoir le trouver au prix de 1299,99 €. Notez enfin que ce PC existe en deux coloris : argent ou vert.

Notre test en vidéo du Huawei MateBook X (2020)

Design et Connectiques

Le contenu de la boite fait autant dans la simplicité et la légèreté que le Matebook X lui-même. Vous retrouverez évidemment l’ultrabook, mais également un câble USB-C d’un bout à l’autre et un adaptateur secteur pour la recharge, permettant de délivrer jusqu’à 65W.

Le Matebook X ne déroge pas à ce qu’a l’habitude de proposer Huawei : un somptueux châssis en aluminium brossé, dans un format ultra portable 284,4 mm de large par 206,7 mm de long. L’appareil fait surtout moins de 1,5 cm d’épaisseur (l’appareil ne fait que 13,6 mm, plus précisément). Le tout pour un poids plume de 1 kg, oui, vous avez bien lu, 1 kg seulement.

Sur le dessus de l’appareil on découvrira, comme habituellement chez Huawei, le nom de la marque, intégré en métal brillant coloris argent qui contribue à l’aspect premium du Matebook X. À l’origine, il existe une version verte (plus proche d’un bleu canard), que Huawei ne comptait pas commercialiser cette dernière sur le store français. Le constructeur semble s’être ravisé et on trouve à l’heure actuelle les deux éditions dans sa boutique en ligne. Il aurait été dommage de se priver de ce coloris, qui est tout simplement splendide.

À droite de l’appareil, on trouve un premier connecteur USB-C. À gauche se situent un port mini-jack en 3,5 mm ainsi qu‘un second port USB-C. Les deux serviront autant pour la recharge, que pour le transfert de données ou la connexion d’un écran externe. Deux ports USB-C donc, qui peuvent sembler problématique si vous n’avez pas de HUB intégrant des prises USB-A pour y brancher par exemple une clef USB. C’est le prix à payer pour un ultraportable. Le problème sera vite résolu via un petit hub USB ou un simple adaptateur.

Passons au dessous de l’appareil : celui-ci reste aussi simple et design que le dessus. Seuls 2 trous dissimulant 2 micros sur la tranche avant et deux ouvertures permettant la sortie du son à gauche et à droite de l’appareil, abritant chacune deux haut-parleurs. Après quelques écoutes, le son est surprenant. Évidemment, l’ensemble manque de profondeur dans les basses, mais l’écoute est très agréable même à plein volume, et ne sature pas. Toutes les fréquences sont audibles et bien équilibrées. Le Matebook X propose une qualité audio qui n’a rien à envier aux gabarits supérieurs.

Un clavier avec webcam intégrée, la fausse bonne idée ?

En ouvrant le Matebook X on se retrouve face à une dalle tactile de 13 » sur la partie haute dont nous parlerons en détail un peu plus tard dans ce test, et sur la partie basse, un clavier Chiclet rétroéclairé. Le clavier est grand, confortable : l’espacement entre les touches de 1,5 mm offre une saisie fluide et limite les accidents de frappe. Petit point négatif, similaire à celui du Matebook 14 tournant sous AMD que nous vous avions présenté il y a quelque mois : le rétroéclairage du clavier ne propose que 3 niveaux (éteint, 50% et 100%). Cependant, même à 100%, le rétroéclairage reste assez faible. C’est dommage, car cela complique l’utilisation en environnement à faible éclairage. D’autant que ce dernier s’éteint automatiquement au bout de 15 secondes d’utilisation. Quand on ne connaît pas bien le positionnement des touches, la frappe deviendra donc hasardeuse le temps de réactiver ledit rétroéclairage.

Petite spécificité propre aux Laptop Huawei : la présence d’une touche supplémentaire glissée entre les touches de fonction F6 et F7. Cette dernière abrite en réalité une webcam rétractable. En ces temps où chacun se soucie de plus en plus des notions de vie privée, l’intégration d’un système rétractable est donc un bon point. Cependant, le placement de la webcam pose divers soucis. Premièrement, le cadrage en contre-plongée ne mettra pas en valeur votre image. Secondement, si vous tapez du texte au clavier en même temps qu’une conférence, vos interlocuteurs auront un plan macro sur vos doigts. Un souci que l’on peut voir de plus en plus régulièrement sur les ordinateurs portables proposant des bords fins et au positionnement de webcam hasardeux, qui malgré tout, a le mérite d’être présente. Côté qualité vidéo, cette webcam propose une résolution en 720p qui semble largement suffisante pour l’utilisation prévue.

Un touchpad de taille assez généreuse, compte tenu du gabarit de l’appareil, vient prendre place juste en dessous du clavier. Ce dernier mesure 69 mm de large par 119 mm de long et prends en charge le multi-touch jusqu’à 4 doigts. Ce qui permet de fluidifier notamment la navigation entre diverses fenêtres d’un seul mouvement. À l’utilisation, le tactile se révèle très réactif et la surface du trackpad est amplement suffisante, même pour de grandes mains.

Pour finir, juste au-dessus de la touche Suppr, un petit bouton rond qui servira à allumer et éteindre l’ordinateur, mais qui permet aussi le déverrouillage par empreinte digitale. Une fois la reconnaissance d'empreinte digitale configurée, il ne vous suffira que d’un seul appui pour démarrer le Matebook X Pro ET ouvrir une session. Après plusieurs tests, la reconnaissance d'empreinte digitale se révèle efficace et fiable. Aucune tentative de déverrouillage n’a échoué.

Écran

Il y a beaucoup à dire sur cet écran LCD de 13 pouces. Commençons par son ratio. Huawei nous a habitués à casser les codes, et c’est également le cas ici. Nous sommes face à une dalle au format 3:2, l’idée étant d’offrir plus de place verticale pour afficher des informations, notamment lors de la consultation web. Ajoutez à cela une définition 3K de 3000 x 2000 avec une densité de 278 pixels par pouces, saupoudrez d’une couverture complète du gamut sRGB, le tout avec une occupation de 90% de la surface principale. Les 10% d’espace restant sont réservés aux bordures mesurant respectivement 5 mm sur la partie haute et sur les côtés, et 15mm sur la partie basse. Vous obtenez ici la recette de l’écran parfait pour un notebook dédié à la consultation Web et la bureautique.

Pour finir sur les spécificités techniques, l’écran du MateBook X propose un ratio de contraste de 1500:1 et une luminosité maximum de 400nits. Huawei annonce un angle de vision de 178° et nous avons été surpris de constater que, quel que soit l’angle, l’ensemble reste très lisible et ne perd pas trop en luminosité. Petit point négatif s’il en faut un, la dalle n’est malheureusement pas équipée d’un revêtement antireflet et, de ce fait, positionner l’ordinateur à contre-jour pose problème. De plus, puisque nous sommes là sur une dalle tactile, on se retrouve rapidement avec une belle quantité de traces de doigts quand on utilise régulièrement cette fonctionnalité.

Mais force est de constater que cette recette fonctionne, et que la dalle offre une belle restitution malgré sa taille relativement petite. Les couleurs sont vives et bien calibrées, les détails sont saisissants et pour finir le tactile multipoints réagit sans souci. En revanche, comme dit plus haut, l’intégration supplémentaire d’un écran mat aurait rendu l’utilisation encore plus agréable au quotidien, en plus de limiter la visibilité des traces de doigts.

Hardware et performances

Si le Huawei Matebook X est beau à l’extérieur, c’est aussi la beauté intérieure qui compte. Ici, nous avons le droit à un processeur Intel Core i5 de 10e génération, le i5-10210U, cadencé à 1,60 GHz et jusqu’à 4,20GHz en Turbo. Ce Quad-core est épaulé de 16 Go de RAM LPDDR3 cadencée à 2133 MHz. Côté système d’exploitation, l’ensemble est livré avec un Windows 10 Famille. Ne vous attendez pas à des performances de folies capables de faire tourner tous les derniers jeux du moment : c’est un ultraportable, il n’est pas conçu pour cela. Cependant, que ce soit en bureautique (l’ensemble de ce test a été écrit directement sur le Matebook X), en navigation web, ou pour regarder des vidéos, le Matebook X reste fluide, rapide et performant.

Voici quelques benchmarks pour vous rendre compte de ses performances générales :

Comme vous pouvez le constater, le Matebook X ne se positionne pas comme un monstre de course, mais propose de belles performances pour un ultrabook. Il assure une utilisation fluide si tant est que vos applications ne soient pas trop gourmandes en termes de ressources, notamment graphiques, puisque l’ensemble de la partie GPU est gérée directement par le Chipset intégré à l’Intel Core i5. Notez par ailleurs que cet ordinateur ultraportable est dépourvu de ventilation. Il en résulte une réduction des performances si le système détecte une température plus haute qu’en temps normal.

Côté stockage, le Matebook X est équipé d’un SSD NVME de 512 Go partitionné comme suit :

une première partition de 100 Mo pour le BIOS UEFI

trois partitions dédiées à la récupération de respectivement 512 Mo, 1 Go et 14 Go

une partition système de 120 Go pour Windows

une partition de données de 341,33 Go

Si bien que finalement, sur les 512 Go annoncés, seulement 341 Go seront réellement disponibles si vous souhaitez ne pas impacter la partition système. C’est dommage, mais suffisant pour l’ensemble des tâches pour lesquelles ce notebook est conçu, c’est à dire majoritairement de la bureautique. Cependant, on aurait aimé pouvoir choisir un stockage plus conséquent : 1 To par exemple n’aurait pas été de refus pour se sentir plus à l’aise sur le long terme. Malheureusement Huawei n’offre aucun choix de configuration de stockage lors de l’achat. Si vous avez des besoins particuliers, il faudra donc prévoir un stockage externe pour l’ensemble de vos données.

Pour ce qui est de la connectivité, Le Huawei Matebook X est compatible sur la dernière norme Wi-Fi 802.11 AX (plus communément appelé Wifi 6), mais également Bluetooth en version 5.0. Vous aurez donc tout ce qu’il faut pour une utilisation au quotidien, tant pour y synchroniser des écouteurs sans fils ou tout autre accessoire, mais également pour vous connecter aux réseaux wifi tout en profitant toujours des meilleurs débits accessibles. Cependant, et comme vous pouvez vous en douter, si vous avez besoin de performances supplémentaires, il faudra prévoir l’achat d’un adaptateur USB-C vers RJ45 pour vous connecter en Ethernet.

Ecosystème Huawei

Le Huawei Matebook X s’intègre parfaitement dans l‘écosystème de la marque, notamment grâce à la fonction SHARE. Sous le trackpad se loge une puce NFC qui, si vous y déposez un smartphone de la marque, vous permet de dupliquer l’écran de votre smartphone directement sur votre laptop. Vous pouvez ensuite répondre à vos messages directement dessus, mais aussi accéder à bon nombre d’applications, un peu à l’instar de ce que propose Windows avec leur application « votre téléphone »

Ce système, en plus d’être pratique, permet de limiter la dispersion due aux notifications et de centraliser l’ensemble des informations sur un seul écran. De quoi gagner du temps et être plus productif.

Batterie et Autonomie

Le Huawei Matebook X est équipé d’une batterie proposant une capacité de 42 Wh, Huawei annonçant jusqu’à 9 heures d’autonomie. En performances optimales et en regardant des vidéos sur différents services de VOD, cette dernière a tenu légèrement plus de 6 heures. En revanche, en économie d’énergie et en écrivant ce test, la batterie a dépassé la durée annoncée par le constructeur d’une heure et quarante-trois minutes. Si vous travaillez en journée et que vous n’êtes pas adepte de la luminosité maximale, vous pourrez donc, sans trop de soucis, vous passer du transport supplémentaire de l’adaptateur secteur et du câble USB-C, ce qui est un excellent point et rajoute au coté ultraportable de ce laptop.

Côté recharge, comme indiqué dans la première partie, on dispose d’un adaptateur secteur capable de délivrer 65 W. Une fois la batterie totalement vidée, il ne faut qu’une trentaine de minutes pour la recharger à 60%, ce qui permet de rapidement refaire le plein avant de repartir. Les performances délivrées par cette batterie sont donc plus que correctes et suffiront amplement pour la majorité des utilisations.