Huawei P50 : voici à quoi va ressembler le smartphone avec son nouveau capteur photo

Un youtubeur a dévoilé des images du futur smartphone de Huawei, le P50. Les rendus apportent un nouveau regard sur un des designs possibles du téléphone de la série P50, qui sera complétée par le P50 Pro et le P50 Pro+.

Ces rendus sont basés sur le design du Huawei P50 mis en ligne par le célèbre leaker OnLeaks le mois dernier. Steve Hemmerstoffer avait en effet partagé des rendus du smartphone, mais n’avait pas réussi à déterminer l’emplacement des caméras. Différents designers s’en sont alors donné à cœur joie pour imaginer à quoi pourrait ressembler le smartphone de Huawei. Nous avions par exemple pu voir un rendu 3D du P50 avec un immense capteur photo.

Nous savons avec certitude que le smartphone utilisera un design avec deux cercles dans le module photo, puisque des coques avaient il y a quelques jours corroboré ce look atypique à l’arrière du smartphone. Le designer Waqar Khan a décidé de partager sa vision du smartphone, et celui-ci est équipé de 4 caméras à l’arrière. Cela semble peu probable, puisque des leakers renommés tablent plutôt sur une configuration à 3 capteurs.

#HuaweiP50Series cameras are currently these P50

IMX 707Y 1/1.18" (RYYB)

IMX 600 (UW) 1/1.74"

OV08A10 (Tele) P50 Pro

IMX 707Y 1/1.18" (RYYB)

OV64A (U-W) 1/1.34"

5X periscope (RYYB) P50 Pro+

IMX 707Y 1/1.18" (RYYB)

OV64A (U-W FFL) 1/1.34"

3x tele (RYYB)

10x periscope (RYYB) pic.twitter.com/9lY0zWO2ip — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 26, 2021

Le P50 pourrait devenir un champion de la photo

Contrairement à ce que l’on pensait, Huawei ne dévoilera pas de capteur d’un pouce cette année. D’après le leaker @RODENT950, spécialisé sur la marque chinoise, le P50 utilisera un nouveau capteur IMX 707Y de 1/1.18 pouce (RYYB). Il sera alors un peu plus petit que le nouveau capteur Samsung GN2 de 1/1.12 pouce présent dans le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Selon RODENT950, le capteur principal du P50 sera épaulé par un gros capteur ultra grand-angle IMX 600 de 1/1.74 pouce. Enfin, on retrouvera le même capteur téléphoto OV08A10 que le OnePlus 9 Pro, qui permettra probablement un zoom optique 3x.

Enfin, on sait que le Huawei P50 sera propulsé par le processeur maison de Huawei, le Kirin 9000, que l’on retrouve également sur le récent Mate 40 Pro 5G. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand le P50 pourrait être annoncé, mais la présentation officielle pourrait avoir lieu au mois de mai ou de juin. D’après RODENT950, ce dernier pourrait ne pas sortir en même temps que les versions plus onéreuses, et serait repoussé de quelques semaines.