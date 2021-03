Huawei P50 : voici le design de la version standard

Le Huawei P50 se dévoile dans une nouvelle fuite. Plusieurs semaines avant l'annonce, un informateur réputé a mis en ligne des rendus montrant le design de la version standard. Comme sur le P50 Pro, on distingue un immense bloc photo composé de deux capteurs imposants. Du reste, le fabricant mise sur un écran dont les bordures sont plus plates que celles de l'édition Pro.

Ce 11 mars, Steve Hemmerstoffer, un leaker mieux connu sous le pseudonyme de OnLeaks, a publié des rendus montrant le design du Huawei P50 Pro, l'édition intermédiaire de la gamme. Pour rappel, Huawei devrait à nouveau scinder sa gamme de smartphones en trois modèles différents : un P50 standard plus abordable, une édition Pro et une version Pro+ ultra haut de gamme (réservée à la Chine).

Moins de 24 heures plus tard, le leaker est de retour avec des rendus montrant le design de la version standard. Comme son grand frère, le P50 standard est équipé d'un dos et verre d'un cerclage métallique. Par contre, les tranches en métal du smartphone sont plutôt plates. Il mesure 156,7 x 74 x 8,3 mm, soit légèrement plus que son prédécesseur, le P40 standard.

Sur le même sujet : Huawei dévoilera bien le P50 en mars, lancement le 17 avril en Chine

Pas de double capteur photo frontal pour les P50

Le P50 est recouvert d'un écran de 6,3 pouces avec un trou pour la caméra frontale. Les bordures sont légèrement plus épaisses que celles du P50 Pro. Notez que Huawei a décidé de ne plus inclure de double capteur photo frontal, comme c'était le cas pour les P40 l'an dernier.

Sur la face arrière, on trouve le même bloc photo arrondi en forme d'oeuf que sur les P50 Pro. Là encore, OnLeaks ne divulgue pas dans les détails le set up de l'appareil photo. Du reste, on trouve un lecteur d'empreintes digitales sous la dalle tactile et un double haut-parleurs sur la bordure inférieure et supérieure.

Pour rappel, Huawei annoncera les P50, P50 Pro et P50 Pro+ vers la fin du mois de mars 2021. Les smartphones devraient tourner sous HarmonyOS, l'alternative à Android de la marque chinoise. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : OnLeaks