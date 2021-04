Huawei P50 Pro : ce rendu 3D dévoile son immense capteur photo

Le Huawei P50 Pro s'illustre dans de nouveaux concepts 3D réalisés par les designers néerlandais du site LetsGoDigital. L'occasion pour nous d'entrevoir ce à quoi pourrait ressembler le smartphone, et notamment son immense capteur photo. Selon de précédentes rumeurs, le P50 Pro pourrait embarquer le plus grand capteur photo pour smartphone jamais conçu.

La grande majorité des constructeurs a d'ores et déjà dévoilé leurs nouveaux flagships pour le premier semestre 2021. Samsung a ses Galaxy S21, Oppo son Find X3, OnePlus ses OnePlus 9 et maintenant Xiaomi avec les Mi 11. Comme vous l'aurez constaté, Huawei manque à l'appel.

Alors que nous nous attentions à ce que la firme de Shenzhen dévoile ses nouveaux P50 en mars 2021, le constructeur a pris la décision de reporter le lancement de l'appareil en mai, voire juin 2021. La faute à l'embargo américain, qui complique fortement l'approvisionnement en composants. Une situation pour l'instant au point mort, Joe Biden n'ayant pas prévu de lever les sanctions contre Huawei.

De fait et en attendant une déclaration officielle de Huawei au sujet des P50, P50 Pro et P50 Pro Plus, il faudra se contenter des nouveaux concepts 3D réalisés par nos confrères du site LetsGoDigital. En partenariat avec le designer Jermain Smit alias Concept Creator, les artistes néerlandais viennent de diffuser plusieurs rendus 3D du Huawei P50 Pro.

Le plus grand capteur pour smartphone jamais conçu

L'occasion d'entrevoir l'ensemble photo de l'appareil, qui selon de précédentes rumeurs, devrait abriter le plus grand capteur photo pour smartphone jamais conçu. En effet, le P50 Pro pourrait embarquer un Sony IMX800, un capteur immense puisqu'il mesure un pouce de diamètre, soit 2,54 centimètres. Ce capteur devrait être présenté par Sony en avril 2021, soit peu de temps avant le lancement présumé des P50. À ce capteur principal gigantesque se grefferaient trois autres objectifs toujours développés par Leica : un capteur grand angle, un ultra grand-angle et un zoom périscopique, comme vous pouvez le voir sur les images de LetsGoDigital.

Pour rappel, le Huawei P50 Pro pourrait embarquer un écran OLED 6,6″ en définition QHD+ (2640 x 1200 pixels) doté d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. On retrouverait le capteur à selfie au centre de la dalle, tandis que Huawei aurait opté pour un Soc Kirin 9000 avec modem 5G intégré.

Source : LetsGoDigital