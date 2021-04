HarmonyOS fonctionnera sur 300 millions d’appareils cette année, Huawei en est certain

HarmonyOS sera lancée en avril 2021 sur les smartphones. Une fois cette étape franchie, Huawei s'est fixé comme objectif d'équiper pas moins de 300 millions d'appareils d'ici la fin d'année 2021 avec son nouveau système d'exploitation.

Alors que la bêta fermée d'Harmony OS 3.0 vient de débuter en mars 2021, Huawei se prépare à déployer son nouvel OS sur ses smartphones dès le mois d'avril 2021. Lors d'un évènement en Chine, le président du département Consumer Business Software de Huawei Wang Chenglu a rappelé les ambitions de Huawei concernant HarmonyOS. Selon le responsable, la firme de Shenzhen s'est fixé pour objectif d'équiper pas moins de 300 millions d'appareils avec son nouvel OS d'ici la fin d'année 2021.

Précédemment, le constructeur avait annoncé 100 millions d'appareils, les objectifs ont donc été revus à la hausse. Selon ses dires, le principal avantage de HarmonyOS sera d'offrir un langage unifié pour l'interconnexion et la collaboration entre différents appareils. Une particularité selon lui essentielle pour la prochaine révolution de l'industrie du smartphone et de l'Internet mobile.

“Mais nous voyons que l'industrie de l'Internet mobile, qui est centrée sur les téléphones mobiles, est sous pression. Les expéditions mondiales de smartphones ont diminué depuis 2018 et baisseront d'environ 6% en glissement annuel en 2021. Dans le même temps, les consommateurs utilisent les smartphones pendant 4 à 5 heures par jour. Telles sont les statistiques d'utilisation des smartphones depuis 2018. Celles-ci indiquent que l'industrie a atteint un moment critique, signe qu'elle doit être transformée”, assure le cadre.

Un seul langage pour tous les interconnecter

Avec HarmonyOS, Huawei veut faire en sorte que les appareils intelligents des utilisateurs ne soient pas isolés les uns des autres et puissent collaborer facilement et rapidement. Qu'ils soient fabriqués par Huawei ou non, la liaison étant HarmonyOS. “Par exemple vous pouvez utiliser une smartwatch pour déterminer certains scénarios. Une fois que l'utilisateur est endormi, la montre détectera le sommeil et fera en sorte que l'éclairage s'éteigne automatiquement. Elle informera également le climatiseur afin qu'il ajuste automatiquement la température pour créer le meilleur environnement possible pour votre sommeil”, détaille Wang Chenglu.

Il poursuit : “C'est un peu comme avoir une gouvernante attentionnée à la maison. De même, pendant les exercices, chaque exercice est relié à l'autre. Les appareils intelligents fournissent des conseils scientifiques sur les exercices et une analyste complète des données en temps réel, devenant ainsi votre entraîneur personnel”. Huawei a d'ores et déjà matérialisé cette interconnectivité via la fonction SuperTerminal disponible sur la bêta d'HarmonyOS 3.0. Cette fonctionnalité permet de connecter les appareils Huawei entre eux de manière ultra rapide.

Source : Gizchina