On en sait plus sur le Huawei P50 Pro. À en croire une nouvelle fuite, le smartphone présenterait un écran à la résolution pour le moins inhabituelle, à savoir 1224×2696 pixels. Il serait également compatible avec la 5G et la WiFi 6+. En revanche, nous n’avons toujours aucune date de sortie à l’horizon.

Le Huawei P50 est attendu au tournant par les adeptes de la marque. Premier smartphone à proposer nativement HarmonyOS, il éveille également la curiosité des utilisateurs notamment par le design de ses capteurs photo géants. Aujourd’hui, c’est le modèle Pro qui fait l’objet d’une énième fuite, révélant de nouveaux détails de sa fiche technique. On apprend ainsi que le smartphone présentera un écran à la résolution personnalisée de 1224×2696 pixels.

Autre information, plus prévisible cette fois, le P50 Pro prendra bien en charge la 5 G et la connectivité WiFi 6+, comme l’indique une capture d’écran dévoilée par le leaker. Enfin, on retrouvera bien un trou central sur l’écran incurvé du smartphone, comme nous l’avions déjà aperçu sur les divers rendus 3D apparus sur la toile au cours des derniers mois. Le flagship aurait par ailleurs un ratio écran/corps de 20:9.

Toujours pas de confirmation de lancement pour les Huawei P50

Si les fuites à propos du prochain flagship se multiplient, Huawei reste encore et toujours muet quant à sa date de présentation. Aux dernières nouvelles, celle-ci devrait avoir lieu le 29 juillet prochain, mais ne concernera apparemment que les versions 4 G. Le lancement des smartphones a maintes fois été repoussé, ces derniers devant initialement être dévoilés en mars. Comme toujours, la pénurie de composants est à blâmer pour ce retard.

Néanmoins, Huawei aurait lancé la phase de production de masse, ce qui est généralement bon signe pour tous les impatients. En attendant des informations plus officielles, ceux-ci peuvent se référer aux nombreuses fuites dont les smartphones ont fait l’objet. On sait entre autres que l’on retrouvera un SoC Kirin 9000 ainsi que la compatibilité avec la charge 66 W. Son énorme capteur photo devrait par ailleurs promettre des clichés à la qualité exceptionnelle.

Source : Huawei Central