Huawei P50 : écran vraiment sans bords, Kirin 9000, le prochain flagship de Huawei commence à se dévoiler

Le Huawei P50 est le prochain flasghip de la marque chinoise. Aujourd’hui, une fuite nous permet d’apprécier la forme de son écran. Comme le P40, il serait équipé d’une dalle incurvée sur les côtés et n’aurait quasiment pas de bords, même en haut et en bas.

Le Huawei P50 sera le prochain gros téléphone de Huawei. Il se montre encore bien mystérieux, puisqu’il ne devrait pas être dévoilé avant le mois d’avril. Néanmoins, des fuites nous permettent de savoir à quoi nous attendre, comme c’est le cas aujourd’hui.

Le leakeur Digital Chat Station, qui fait souvent parler de lui en frappant juste, partage une image d’une protection du futur écran du P50. On peut y constater plusieurs choses. Il adopterait toujours le design très incurvé sur les côtés, de la même manière que le P40. Une habitude de design qui permet de donner une impression de finesse extrême au smartphone. On voit aussi que les bords inférieurs et supérieurs se montrent quasiment absents, ce qui laisse présager un ratio écran/façade extrêmement élevé. Certains voient également la présence d’un poinçon situé en haut et au milieu de l’écran (il faut plisser les yeux pour le voir), ce qui serait une évolution par rapport au poinçon sur le côté du P40.

Trois modèles de P50 au programme ?

Pour le moment, les fuites évoquent trois terminaux pour la gamme du P50. Nous aurons le P50 classique, mais aussi un modèle Pro et un modèle Plus, l’étendard de la série. On peut espérer des smartphones équipés d’un processeur Kirin 9000 gravé en 5nm avec une partie photo toujours aussi soignée.

A lire aussi – Test du Huawei P40 Pro 5G : si proche de la perfection

Cependant, il faudra toujours faire une croix sur la suite logicielle de Google, ce qui est clairement un frein à l’achat. Le constructeur fait en effet toujours face à un embargo imposé par les Etats-Unis, situation qui ne change pas même avec la présence d'un nouveau président. Certaines fuites évoquent un smartphone commercialisé avec Harmony OS, du moins en Chine. Pour rappel, Huawei serait en train de développer son propre système d’exploitation avec son écosystème afin de pallier ce manque. Pour le moment, rien n’indique que ce choix sera le même pour la commercialisation en Europe.

Source : HuaweiCentral