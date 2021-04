P50 : Huawei mise sur HarmonyOS plutôt qu’Android, ça se confirme

Les Huawei P50, P50 Pro et P50 Pro+ tourneront sous HarmonyOS plutôt que sous Android. Une photo volée apparue sur la toile confirme en effet la présence du système d'exploitation maison de la marque. Dans la foulée, la fuite confirme le design de la gamme de smartphones.

Plusieurs photos volées montrant des maquettes des Huawei P50 ont été mises en ligne par un internaute sur le site de SlashLeaks. L'utilisateur qui a posté les clichés, récupérés depuis Sina Weibo, dispose d'un score de fiabilité de 89%. Les photos volées ont quant à elles générés une note de fiabilité de 100% après les votes de la communauté SlashLeaks. On peut donc accorder un certain crédit aux images, d'autant qu'elles corroborent des informations déjà disponibles.

Tout d'abord, les images confirment le design des smartphones, et notamment le quadruple capteur photo dispose dans un bloc composé de deux cercles. Sur la face avant, on découvre un écran troué dont les bordures sont légèrement incurvées et courbées.

Huawei amorce l'abandon d'Android et le passage à HarmonyOS

Surtout, l'une des photos mises en ligne confirme l'intégration d'HarmonyOS. On aperçoit en effet sur l'un des clichés la mention “Powered By HarmonyOS”. Comme le voulaient les fuites et les rumeurs de ces derniers mois, la gamme des P50 tournera sous le système d'exploitation maison de Huawei. On suppose que l'OS mobile sera d'abord réservé aux utilisateurs résidents en Chine. Dans le reste du monde, et notamment en Europe, Huawei devrait continuer à miser sur une version open source d'Android, sans les applications Google, dont le précieux Play Store. Du moins pour un temps.

Acculé par les sanctions américaines, Huawei amorce l'abandon d'Android au profit d'une alternative modulaire indépendante de Google. Alors que ses ventes continuent de s'effondrer (-16,5% entre janvier et mars 2021), Huawei devrait tout sur HarmonyOS dans les années à venir.

Aux dernières nouvelles, Huawei a reporté la sortie des P50, P50 Pro et P50 Pro+ au mois de juin 2021. On vous en dit plus dès que possible sur la gamme. En attendant plus d'informations sur les futurs smartphones Huawei, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.