Huawei annoncerait finalement les P50 le 29 juillet 2021

Huawei aurait finalement décidé d'annoncer la gamme des P50 le jeudi 29 juillet 2021. Après plusieurs reports successifs, le constructeur chinois lèverait le voile sur des déclinaisons 4G et compatibles 5G de ses nouveaux smartphones haut de gamme. Lors de la conférence, Huawei devrait se concentrer sur les versions 4G.

En règle générale, Huawei présente les nouveaux smartphones de la série P dans le courant du premier trimestre de l'année, autour du mois de mars. Acculé par les sanctions américaines qui perdurent et s'intensifient, le groupe chinois a été contraint de revoir son calendrier de sortie.

Cette année, Huawei a longtemps différé la présentation des P50. Attendu en mars, en avril avant d'être reportés en juin, les nouveaux téléphones haut de gamme ne seront finalement officiels que le 29 juillet 2021. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères de Huawei Central, relayant les informations d'un leaker chinois populaire sur le réseau social Sina Weibo.

Huawei mettre l'accent sur les P50 4G

D'après l'informateur, la conférence sera essentiellement consacrée aux déclinaisons 4G des Huawei P50. Alimentées par le SoC Kirin 9000L/9000E développé par HiSilicon, ces éditions cantonnées à la 4G seront longuement détaillées lors de la présentation du 29 juillet. Gravé par Samsung en 5nm, le chipset Kirin 9000L/9000E grimpe à une fréquence de 2.86Ghz et embarque un GPU Mali-G78 ARM.

Lors de la conférence, Huawei devrait se contenter de teaser les éditions 5G des P50. Ces variantes, plus chères et plus puissantes, devraient débarquer sur le marché ultérieurement en quantité très limitée. Il n'est pas non plus impossible que les modèles 5G soient réservés au marché chinois.

Aux dernières nouvelles, Huawei va décliner la gamme en trois modèles : un P50 standard, un P50 Pro et un P50 Pro+ ultra premium. Les deux versions haut de gamme devraient tirer leur épingle du jeu grâce à leur appareil photo qui promet des résultats époustouflants.

Au vu du timing choisi par la marque chinoise, on peut s'attendre à ce que les Huawei Mate 50 soient bien annoncés dans le courant de la fin de l'année. Un rumeur apparue sur Weibo affirme en effet que Huawei lancera bien les Mate 50 avant 2022 en dépit des sanctions et de la pénurie de puces. Le groupe dispose en effet d'assez de temps pour annoncer les Mate après l'annonce des P50.

Source : Huawei Central