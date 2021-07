Le Huawei P50 aurait une recharge rapide 66W, comme les Mate 40

Le Huawei P50, le prochain fleuron de la marque chinoise, serait équipé d'une recharge rapide de 66W. Il s'agit de la même technologie de recharge que celle des Mate 40, des smartphones lancés l'an dernier. La fuite confirme aussi l'intégration d'HarmonyOS et l'absence de 5G sur certains modèles.

Les fuites concernant la gamme des Huawei P50 continuent de se multiplier ! Alors que la présentation approche à pas de géant, le smartphone serait apparu dans la base de données de la 3C, un organisme de certification chinois.

D'après nos confrères de Huawei Central, le nom de code du téléphone (JAD-AL50) évoque le P50 voire le Nova 9, un autre smartphone signé Huawei. Citant les informations d'un leaker sur Weibo, le média s'attend plutôt à ce qu'il s'agisse du P50 standard, le modèle récemment apparu dans une prise en main.

Huawei va lancer des P50 sans 5G, ça se confirme

Comme on peut le voir dans la base de données, le smartphone embarque une batterie compatible avec la technologie de recharge rapide 66W. Pour mémoire, la recharge rapide 66W Supercharge est déjà présente sur la gamme des Mate 40 lancée fin 2020. Lors de notre test du Mate 40 Pro, nous avions été séduit par cette technologie. Il ne faut en effet que 51 minutes pour obtenir une recharge complète.

La 3C confirme aussi l'intégration d'HarmonyOS, le système d'exploitation maison de la firme, à la place d'Android. Privé des applications Google, le groupe chinois s'apprête à amorcer l'abandon d'Android. Enfin, le smartphone certifié n'embarque pas de connectivité 5G. Il se contente d'une connexion 4G. Comme prévu, Huawei va lancer des éditions sans 5G des P50 dans un premier temps. L'entreprise espère visiblement baisser le prix de vente des terminaux et séduire les marchés émergents. Dans un second temps, des versions 5G seront proposées dans certains pays, dont la Chine.

Pour rappel, Huawei annoncerait les trois P50 lors d'une conférence prévue le 29 juillet 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les P50. En attendant plus d'informations sur les futurs fleurons de Huawei, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Huawei Central