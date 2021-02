Le Huawei P50 embarquerait le plus grand capteur photo conçu pour smartphone

Le capteur photo principal du Huawei P50 serait signé Sony. Il s’agirait du plus grand capteur photo développé pour les smartphones, puisqu’il mesurerait 1 pouce de côté. Le composant s’appellerait IMX800. Ses avantages seraient nombreux, mais un problème d’espace risque de poser problème. Explications.

Depuis plusieurs années, Huawei est devenu la référence mondiale de la photographie sur smartphone. Son partenariat avec Leica, qui semblait être au départ une opération marketing, s’est transformé en une superbe complémentarité entre l’opticien et le développeur. Le P40 Pro et le Mate 40 Pro, tous deux testés dans nos colonnes confirment cela. Même nos confrères de DxO Mark, experts de la photo, louent les atouts de Huawei en la matière.

Lire aussi – Huawei P50 : le flagship serait lancé à la fois sous Android et HarmonyOS

Que nous réserve la série P50 dans le domaine ? Nous attendons bien évidemment des améliorations, que ce soit dans la partie zoom, mais aussi dans la partie colorimétrie. Nous avons souvent constaté que les algorithmes de traitement d’image des Kirin forcent parfois un peu trop sur le contraste, parfois pour compenser, par exemple, un léger manque de lumière due à l’optique. Le capteur principal du Mate 40 Pro par exemple ouvre à f/1.9, alors que celui de l’iPhone 12 Pro Max ouvre à f/1.6. Et ce n'est pas une question de taille de capteur.

Un capteur photo de smartphone qui mesure 1 pouce

Une indiscrétion en provenance d’un leaker chinois relativement connu affirme que les P50 bénéficieront d’un nouveau capteur principal en provenance de Sony. Ce n’est pas une surprise : Sony livre les capteurs qui fonctionnent ensuite avec les Kirin de Huawei et les objectifs de Leica (qui n’est qu’un opticien, pas un développeur de capteur photo). Ce capteur, appelé IMX800, comblerait le problème de lumière grâce à une taille beaucoup plus élevée que celle du capteur du Mate 40 Pro : 1 pouce de côté, contre 0,78 pouce actuellement.

April: world first 1" mobile camera sensor IMX800 pic.twitter.com/t88Qqmancn — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 24, 2021

Ce capteur n’a pas été officialisé par Sony, bien évidemment. Cependant, le leaker à l’origine de cette fuite affirme que son lancement serait prévu au mois d’avril. Selon les rumeurs à propos des P50, son lancement serait prévu au début du mois de mars, ce qui jette un doute sur la véracité des informations présentée ici. Cependant, il est possible que ce capteur ne soit destiné qu’aux modèles les plus ambitieux, comme le P50 Pro et le P50 Pro+ dont la sortie pourrait avoir été décalée.

Un capteur avec plus de pixels ou des pixels plus gros ?

Le leaker est très avare en information à propos du composant. Il ne précise pas la définition du capteur. Il n’est donc pas possible de savoir si la taille des pixels est plus grande, ou si les pixels seront simplement plus nombreux, pour atteindre 64 mégapixels (cela correspond pile à une augmentation de 28 %). Dans ce dernier cas, nous pourrions attendre dans le P50 un capteur capable de prendre des photos avec beaucoup plus détails, mais aussi un capteur capable d’offrir un zoom hybride d’une meilleure qualité encore que celle du P40 Pro.

Autre hypothèse, si ce capteur développé par Sony conserve la définition de celui du P40 Pro, 50 mégapixels, cela voudrait dire que chaque cellule photosensible sera plus grande. Le rapport pourrait atteindre 28 % de plus. Soit 1,56 micron, contre 1,22 micron pour le Mate 40 Pro. Avec des pixels plus grands, vous détectez plus de lumière avec le même temps d’exposition. Cela veut dire des images avec plus de contraste, plus de piqué et avec moins de risque de flou désagréable, puisque le temps de pause peut même être réduit.

Un capteur photo qui prend beaucoup de place

Il y aurait cependant un contrecoup : le capteur serait vraiment beaucoup plus gros que celui du P40 Pro. Il y aurait donc de fortes chances que son intégration entraine une réorganisation des éléments internes, voire une réduction du nombre de capteurs. Une fuite datant du début du mois de février affirme qu’au moins l’un des P50 serait équipé de cinq optiques à l’arrière, comme le P40 Pro. Ce dernier est équipé d’un capteur 50 MP, de deux capteurs avec téléobjectifs, d’un capteur avec objectif grand-angle et d’une caméra temps de vol.

Si cette information se confirme, ce serait la première fois qu’un capteur photo développé pour les smartphones atteint cette taille. Ce n’est pas la première fois qu’un smartphone intègre un capteur de 1 pouce. Il existe un précédent : le Panasonic CM1, un téléphone qui ressemblait davantage à un appareil photo qu’à un mobile. Son capteur de 1 pouce avait alors été développé à l’origine pour équiper des APN compacts. L’initiative n’a malheureusement pas été renouvelée, mais l’idée était très intéressante.