Huawei P40 Pro : voici l’édition céramique ultra premium en noir

Le Huawei P40 Pro Premium Edition, la variante ultra haut de gamme, est une nouvelle fois apparu sur la toile. Cette fois, il s’agit du coloris céramique en noir. On y aperçoit notamment un quintuple capteur photo Leica disposé dans une forme rectangulaire.

Cette année, Huawei a décidé de suivre la tendance initiée par Samsung et Apple et de décliner sa nouvelle gamme de smartphones P40 en 3 variantes : un modèle standard, une variante Pro, et une édition haut de gamme vendue au prix fort. Baptisée P40 Premium Edition, cette édition de luxe est déjà apparue dans un rendu mis en ligne par Evan Blass. On y découvrait un élégant dos en céramique blanc qui rappelait notamment le S10+ céramique sortie l’an dernier.

Quelle fiche technique pour le Huawei P40 Premium Edition ?

Cette fois, c’est le P40 Premium Edition en céramique noir qui est apparu en ligne. Nos confrères chinois de ITHome ont visiblement mis la main sur des images officielles montrant le smartphone. Hormis sont design ultra luxueux, le flagship se distinguera aussi des autres modèles grâce à un meilleur appareil photo.

Les fuites évoquent un quintuple capteur photo composé d’un module principal de 52 mégapixels fourni par Sony, le IMX700. On y trouverait aussi un second capteur de 40 mégapixels grand angle, le Sony IMX650, et un module périscope avec zoom optique 10x. Du reste, on peut s’attendre à 12 Go de RAM, une plus grosse batterie que le P40 Pro et une recharge rapide plus efficace.

Pour rappel, Huawei dévoilera les P40 lors d’une conférence en ligne le 26 mars 2020. Suite à l’épidémie de coronavirus qui se propage dans le monde, la firme chinoise a préféré annuler la conférence physique prévue dans la ville de Paris.

