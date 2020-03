Huawei P40 Pro : voici la fiche technique de l’appareil photo

Le Huawei P40 Pro continue de se révéler. Une fuite est en effet venue lever le voile sur la fiche technique de son quintuple capteur photo. Selon un leaker réputé, le smartphone serait équipé d’un module principal de 52 mégapixels fourni par Sony. On fait le point sur les dernières informations disponibles.

Dans un tweet publié ce 6 mars 2020, l’informateur chinois Teme a publié l’intégralité de la fiche technique de l’appareil photo du Huawei P40 Pro. Il s’agirait d’un appareil composé de 5 capteurs photo. Pour rappel, Teme a souvent visé juste concernant les smartphones estampillés Huawei.

L’appareil photo serait composé d’un capteur photo principal de 52 mégapixels (1/1.28ʺ 1.22 μm), le Sony IMX700. Pour appuyer ce module, Huawei intégrerait un second capteur de 40 mégapixels grand angle, le Sony IMX650. Enfin, on y trouverait aussi un capteur téléfoto accompagné d’un zoom optique 3x, un module périscope avec zoom optique 10x, et un capteur ToF dédié à la profondeur de champs.

Sans surprise, le set up est complété par un flash LED. Avec cet impressionnant appareil photo, le Huawei P40 Pro va tenter de rivaliser avec le Galaxy S20 Ultra de Samsung, le dernier photophone sorti sur le marché.

Un appareil photo réservé au P40 Premium Premium Edition ?

D’après de précédentes fuites, le quintuple capteur photo serait réservé à la variante Premium Edition du Huawei P40 Pro, une édition spéciale haut de gamme en céramique vendue au prix fort. La variante Pro standard devrait se contenter de 4 capteurs au dos. De même, l’édition Premium aurait droit à une meilleure recharge rapide.

Nous en saurons plus dès le 26 mars 2020 lors de la présentation des Huawei P40 à Paris. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur cette fuite dans les commentaires ci-dessous.