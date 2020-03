Huawei annule la conférence de lancement des P40 et P40 Pro à Paris

Alors que Huawei devait tenir une importante conférence à la fin du mois à Paris pour présenter ses P40 et P40 Pro, le géant chinois vient finalement de faire machine arrière. Il y aura bien un lancement, mais celui-ci sera retransmis sur grand écran, comme c’est désormais le cas pour toutes les conférences de presse. Principal responsable de ce changement de dernière minute : le Coronavirus.

La France venant d’interdire tout rassemblement de plus de 1000 personnes pour éviter la propagation du Coronavirus, Huawei a donc décidé d’annuler sa grand-messe qui devait se tenir à Paris. Les P40 et P40 Pro ne seront donc pas officialisés cette année dans l’Hexagone, comme cela avait été le cas l’an passé pour les P30 et P30 Pro. Le constructeur chinois se contentera d’une conférence diffusée en streaming. Richard Yu s’exprimera à distance, probablement devant une poignée de personnes comme cela avait été le cas il y a 2 semaines pour le lancement du Mate Xs, son téléphone pliable, et pour l’arrivée du nouveau Matebook D 14″ en Europe.

Pas de conférence de presse le 26 mars, mais une présentation en ligne

L’annulation de cette conférence a lieu dans un contexte très particulier pour Huawei. Le constructeur est toujours pris dans la tourmente et ses chiffres de vente risquent de considérablement chuter cette année. Toujours privés d’applications Google, ses smartphones doivent désormais se contenter de celles disponibles dans l’AppGallery, le store alternatif conçu par Huawei. Mais le peu d’applications que l’on y trouve actuellement, même si celui-ci s’enrichit de semaine en semaine, constitue un véritable frein à l’adoption d’un smartphone Huawei ou Honor à l’heure actuelle. Ce qui ne pose aucun problème en Chine est un véritable souci pour l’Europe. A moins de contourner le problème en forçant l’installation des Google Mobile Services et du Play Store, comme expliqué dans notre tutoriel dédié au Mate 30 Pro.

Dans de telles conditions, le lancement des P40 et P40 Pro risque d’être un véritable sac de nœuds pour Huawei, en Europe tout du moins. Quelles alternatives le constructeur chinois nous prépare-t-il ? La solution reposera-t-elle entièrement sur l’AppGallery, ou y sera-t-il aussi question de stores alternatifs comme Aptoide ? Réponse à la fin du mois, quoi qu’il arrive.

