Huawei P40 : lancement le 26 mars 2020 à Paris, c’est officiel

Le Huawei P40 sera lancé le 26 mars 2020. Huawei nous donne rendez-vous à Paris pour découvrir « le smartphone 5G le plus puissant au monde ». Voilà qui fait monter la pression à quelques semaines de la présentation de ce smartphone qui sera privé des services Google comme les derniers modèles du constructeur.

En décembre 2019, lors d’une conférence de presse à Shenzhen, le PDG de Huawei annonçait que les P40 et P40 Pro seraient officialisés à Paris en mars 2020. On a désormais la date précise. Ce sera le 26 mars prochain comme vient de l’annoncer Richard Yu lors de l’événement consacré à la présentation du Mate Xs. Le PDG de l’entreprise chinoise a fait monter le suspense en annonçant le P40 comme le smartphone 5G le plus puissant au monde.

Ce sera donc un géant au pied d’argile puisque les P40 et P40 Pro n’auront pas droit aux services Google et en l’occurrence le Play Store, à moins d’une levée inespérée de l'embargo américain. Cette éventualité parait à ce stade peu vraisemblable. Pour autant, il devrait être possible d’installer les services Google en exploitant la même méthode que celle du Mate 30 Pro, quoique cette astuce n’est pas sans défaut. On attend également les Huawei Mobile Services qui portent de belles promesses.

Huawei P40 et P40 Pro : les caractéristiques attendues

À quelques semaines de la présentation des deux smartphones, ceux-ci ont déjà livré une partie de leur secret. Sans surprise, les Huawei P40 et P40 Pro auront la 5G grâce au SoC Kirin 990 5G. Le modèle Pro devrait disposer de 5 capteurs photo à l’arrière, disposés dans un module rectangulaire. À l’avant, l’écran disposerait d’un trou ovale qui devrait à l’image de celui du Galaxy S10 Plus. Il devrait abriter un double capteur photo pour les selfies.

Enfin, au-delà du nombre de capteurs, Huawei devrait nous réserver un nouveau tour de force pour la partie photo et récupérer son trône de leader dans le domaine après avoir perdu la première place du classement DxOMark au profit du Xiaomi Mi 10 Pro. Les caractéristiques de la partie photo devraient se dévoiler dans les prochains jours.