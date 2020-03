Huawei P40 et P40 Pro : le prix et les caractéristiques se précisent à 24 heures du lancement

Le Huawei P40 Pro serait vendu au prix de départ de 999€, révèle un informateur réputé. De son côté, la variante standard serait commercialisée à partir de 799€, soit 200 euros de moins. On fait le point.

Ce 24 mars 2020, Roland Quandt, journaliste chez Winfuture, a mis en ligne tout ce qu’il faut savoir sur les Huawei P40 et P40 Pro. Dans un premier temps, l’homme revient sur la fiche technique des deux smartphones et corrobore les informations divulguées par Ishan Agarwal, un informateur indien. Comme prévu, les P40 sont alimentés par le SoC Kirin 990 5G conçu par HiSilicon épaulé par 8 Go de RAM.

Un prix de départ de 799€ pour le P40 standard

Dans son récapitulatif, Roland Quandt révèle surtout le prix de la gamme en Europe. Les informations de Quandt cadrent avec la grille tarifaire partagée par le leaker chinois Teme. Sur le marché européen, le Huawei P40 standard sera donc vendu au prix de départ de 799€, comme le P30 standard en 2019.

De son côté, le Huawei P40 Pro sera commercialisé à partir de 999€. Huawei devrait expliquer cet écart de 200 euros par rapport au P40 par l’intégration d’un écran 90 Hz, d’un quatrième capteur photo au dos et d’une batterie de 4200 mAh (contre 3800 mAh pour la variante standard) avec la Supercharge 40W (contre une recharge rapide de 22,5w pour le P40).

De plus, la variante Pro profite de 256 Go de stockage interne, contre seulement 128 pour le P40 standard. Le P40 Pro est vendu au même prix de départ que le P30 Pro l’an dernier. Attention, les tarifs dévoilés par Roland Quandt ne concernent que le marché allemand. Il n’est pas impossible que les tarifs varient de quelques dizaines d’euros en fonction des pays.

Pour rappel, Huawei va aussi lancer un P40 Pro Premium Edition, une édition ultra haut de gamme avec 5 capteurs photo au dos, pour rivaliser avec le Galaxy S20 Ultra de Samsung. Orienté luxe, cette variante en céramique devrait être proposée à un prix avoisinant les 1200 euros.

Huawei présentera les nouveaux P40 lors d’une conférence diffusée en ligne le jeudi 26 mars 2020 à 14H. En attendant les informations officielles, n’hésitez pas à donner votre avis sur la gamme dans les commentaires ci-dessous.

