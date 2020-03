Huawei P40 Pro : voici les premières photos prises avec l’édition ultra premium

Le Huawei P40 Pro Premium Edition est équipé d’un quintuple capteur photo. Quelques jours avant la présentation, les premières photos prises par cet appareil photo de haut vol sont apparues sur la toile. Il s’agit du premier aperçu des performances du smartphone dans le domaine de la photographie.

Ce 23 mars 2020, Changan Digital, un blogueur chinois réputé sur Sina Weibo, a mis en ligne des photos prises avec le Huawei P40 Pro Premium Edition, rapporte Sparrow News. L’informateur ne précise de quel Huawei P40 il s’agit. Par contre, la publication évoque un zoom 10x et un historigramme révèle une configuration attendue exclusivement sur l’édition la plus haut de gamme. On imagine donc qu’il s’agit bien de l’édition premium de luxe du smartphone, la seule variante équipée de 5 capteurs au dos.

Les premières photos prises avec le zoom 10x du P40 Pro Premium Edition

Les clichés partagés montrent des éléments de la nature, comme des fleurs et de l’herbe. On y aperçoit aussi un chien. Ce cliché offre un premier aperçu des performances du zoom 10x et du téléobjectif périscopique. Malgré la compression de l’image, on distingue de nombreux détails, comme les poils dans le cou de l’animal. De même, le zoom n’a pas gommé les détails aux alentours du sujet, comme la texture du sol. Du reste, les couleurs sont vives et lumineuses. C’est plutôt prometteur.

Aux dernières nouvelles, le P40 Pro Premium Edition est doté d’un appareil photo dorsal composé d’un capteur 52 mégapixels, d’un second module de 40 mégapixels, d’un capteur 8 mégapixels, d’un capteur avec téléobjectif périscopique et d’une caméra ToF. Pour rappel, Huawei présentera les nouveaux P40 lors d’une conférence en ligne le 26 mars 2020. Que pensez-vous de ces photos ? Huawei va-t-il s’imposer une nouvelle fois comme le roi de la photo ? On attend votre avis dans les commentaires.

