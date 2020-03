Huawei P40 Pro : découvrez la première prise en main

Le Huawei P40 Pro se dévoile dans une première prise en main. La marque chinoise a en effet permis à un média de tester brièvement un prototype en avant-première. On y découvre sans surprise un quadruple capteur photo disposé à la vertical et un design général proche du P30 Pro.

En marge de la présentation du Huawei Mate Xs pliable, nos confrères de Digital Trends ont eu la chance de prendre en main un prototype du P40 Pro. Pour rappel, Huawei avait déjà permis au média de tester un prototype du P30 Pro l’an dernier lors du MWC de Barcelone.

Comme l’an dernier, Digital Trends ignore en fait de quelle variante il s’agit. Le représentant Huawei n’a pas pris le temps de le préciser. Au vu de l’appareil photo, on imagine qu’il s’agit du P40 Pro. D’après les fuites, le P40 standard se contente en effet d’un triple capteur photo. De son côté, le P40 Premium, une édition ultra haut de gamme, aurait même 5 modules photo.

Quadruple capteur photo Leica et zoom optique x5

Dans sa prise en main, Digital Trends s’est longuement attardé sur le dos du smartphone. Comme prévu, le P40 Pro est équipé d’un appareil photo composé de 4 capteurs et profite d’un zoom optique x5. Au dos du prototype, on peut lire la mention « Polarie » et « Blink ». Ces deux noms seront remplacés par « Huawei » et « Leica » sur la version finale.

Malheureusement, le média ne révèle pas l’avant du flagship. Aux dernières nouvelles, Huawei mise sur un écran avec un large poinçon, pour y loger un double capteur photo frontal, et sur des bords incurvés. Quoi qu’il en soit, nous en saurons plus dès le 26 mars 2020 lors de la présentation des Huawei P40 à Paris. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur ce prototype dans les commentaires ci-dessous.

