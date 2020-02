Huawei P40 et P40 Pro : les deux modèles auront droit à la 5G, c’est confirmé

Les nouveaux fleurons de Huawei, les P40 et P40 Pro, ne devraient pas tarder à pointer le bout de leur nez. En attendant que Huawei les officialise, on apprend aujourd’hui que les deux modèles profiteront d’une puce 5G.

Si Huawei ne devrait pas officialiser ses nouveaux P40 et P40 Pro avant un mois environ, les deux appareils font déjà énormément parler d’eux. Cette année, ce n’est pas tant l’aspect hardware qui intéresse les fans de la marque, mais plutôt la partie logicielle : Huawei étant toujours privé de l’écosystème Google, les P40 et P40 Pro devront en toute logique se contenter des HMS (Huawei Mobile Services). En revanche, le constructeur chinois fait tout actuellement pour pallier l’absence des GMS (Google Mobile Services) et devrait très prochainement lancer son alternative aux services de Google en Europe.

Côté matériel, on apprend aujourd’hui, via Tenaa et Gizchina, que les P40 et P40 Pro profiteront tous les deux d’un processeur Kirin 990 5G. Les deux appareils ont été certifiés en Chine, ce qui laisse supposer que Huawei s’apprêterait à les officialiser. Contrairement à Samsung et sa gamme de S20 et S20+ que nous avons récemment pu prendre en main, il sera donc impossible d’opter soit pour un modèle 5G, soit pour un modèle 4G moins cher. Rappelons par ailleurs que le Kirin 990 n’est pas une nouveauté, puisqu’il équipe déjà le Mate 30 Pro, le seul smartphone Huawei commercialisé en France à l’heure actuelle sans les GMS.

Mais alors quelles seront les différences entre le P40 et le P40 Pro ? Comme pour la génération précédente, tout se jouera du côté des capteurs photo et de la taille d’écran des deux appareils. Et à en croire les premières photos volées de l’appareil, le P40 Pro devrait profiter d’un double capteur photo frontal. Initialement, la présentation des P40 et P40 Pro devait avoir lieu lors d’une conférence se tenant fin mars à Paris. Mais selon Gizchina, Huawei pourrait modifier son calendrier et dévoiler ses deux nouveaux smartphones en début de mois.

Source : Gizchina