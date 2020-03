Huawei P40 : une image officielle dévoile les 3 variantes

Les Huawei P40 continuent de faire parler d’eux sur la toile. Quelques jours avant la présentation, Evan Blass a mis en ligne une image officielle présentant les trois smartphones de la gamme. La fuite confirme l’intégration d’un quintuple capteur photo sur l’édition ultra haut de gamme et dévoile tous les coloris qui seront proposés par Huawei.

Ce dimanche 15 mars 2020, Evan Blass, un informateur réputé, a publié sur son compte Twitter une image presse présentant la gamme des P40. « Juste pour rappeler qu’il y a un arc-en-ciel à la fin de la tempête » glisse le leaker, évoquant à la fois la crise du coronavirus et les nombreux coloris de la gamme. Côté coloris, la marque miserait donc sur du jaune, du gris, du noir, du blanc, du bleu et du rose.

Lire également : découvrez la première prise en main du Huawei P40 Pro

Le quintuple capteur photo se confirme

Comme prévu, Huawei a visiblement décidé de scinder sa nouvelle génération de smartphones en trois déclinaisons : une variante standard, une édition Pro et une version ultra haut de gamme. On peut en effet apercevoir ces trois variantes sur l’image mise en ligne par Evan Blass.

Sans surprise, le P40 standard est doté d’un triple capteur photo au dos. La variante Pro bénéficie de son côté d’un quadruple capteur photo. Enfin, le P40 Premium Edition, avec un dos en céramique noir ou blanc, profite d’un cinquième capteur photo. On s’attend à ce que cette édition soit vendue au prix fort. Une fuite table sur un prix de départ situé entre 1199 et 1299 euros.

Une quatrième version plus abordable, le Huawei P40 Lite, vient compléter la gamme. Pour rappel, le smartphone milieu de gamme a déjà été annoncé il y a quelques semaines. Il est même disponible en France au prix de 279,99 €. Le smartphone n’apparaît donc pas sur l’image publiée par Evan Blass.

Huawei présentera les P40, P40 Pro et P40 Premium Edition ce 26 mars 2020 lors d’une conférence en ligne. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Evan Blass