Le premier spot publicitaire australien du Huawei P40 Pro 5G vient de fuiter sur la toile. On y découvre le design du smartphone ainsi que certaines fonctionnalités comme son zoom 50x « Supersensing » mais aussi que des Freebuds 3 seront offerts en cas de précommande.

Huawei dévoilera les P40 et P40 Pro à 14 heures (Paris). Or le spot publicitaire australien de la déclinaison Pro est déjà sur la toile depuis ce matin. Il semble que cette publicité ait ainsi fuité quelques heures avant la présentation.

On y découvre un aperçu plutôt détaillé du design du P40 Pro 5G. Le smartphone embarque un immense écran qui recouvre presque toute la surface avant, avec une bordure supérieure à peine plus épaisse que les côtés, double poinçon sur le coin de la dalle, et un léger « menton » sur la partie inférieure.

Le Huawei P40 Pro aura un design simple et épuré

L’arrière du smartphone, dont on découvre une version gris-métallisée est, à l’exception du logo de la marque dans a partie inférieure gauche et l’ensemble de capteur photo dans un rectangle noir dans la partie supérieure gauche totalement épuré. Ce qui suggère au passage la présence d’un capteur d'empreintes sous l’écran. Le châssis de l’appareil semble en métal brillant – il s’agit sans doute d’acier, mais cela reste à confirmer.

La publicité s’ouvre sur un plan qui met en avant les capacités de zoom exceptionnelles de ce smartphone. Alors que le P30 Pro vendait un zoom 10x de qualité, Huawei semble avoir multiplié par cinq ses capacités de grossissement hybrides. Une technologie que la marque a baptisé 50X Supersensing Zoom.

Autre fonctionnalité montrée dans ce spot publicitaire, le Huawei Golden Snap – une fonctionnalité qui mobilise l’intelligence artificielle pour toujours capturer la meilleure photo. Les derniers plans montrent que la définition qui smartphone ne se dégrade pas en basse luminosité – ce que la marque qualifie de « 24H Super Definition ».

Freebuds 3 offerts pour toute précommande avant le 15 avril

La publicité se conclut sur un écran dans lequel on découvre que le slogan de ce smartphone est Visionary Photography et que des Freebuds 3 seront offerts pour toute précommande avant le 15 avril 2020. Ce dernier plan est le seul où la définition est suffisante pour que l’on puisse lire complètement l’inscription au milieu des capteurs photo : « LEICA VARIO-SUMMILUX-H 1:1.8 – 3.4/18-125 ASPH. ».

Si certains d’entre-vous savent exactement ce que cela veut dire pour les capteurs photos, n’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !