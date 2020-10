Huawei présente Petal Maps : EMUI se dote de sa propre alternative à Google Maps

Aux côtés du Mate 40 Pro et de plusieurs accessoires, Huawei a dévoilé une nouvelle application pour EMUI : Petal Maps. Développée en interne, cette alternative à Google Maps intègre toutes les fonctions usuelles d’un assistant de navigation. La beta est déployée le 22 octobre sur tous les smartphones compatibles avec EMUI.

Aujourd’hui, Huawei a présenté plusieurs nouveautés matérielles. Vous pouvez d’ores et déjà découvrir dans nos colonnes le lancement du Mate 40 Pro, nouveau porte-étendard de la firme chinoise, doté d’un nouveau design et d’une nouvelle plate-forme. Il se décline en trois versions pour des prix qui ont subi une inflation. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le test complet du smartphone pour de plus amples renseignements. Nous avons également évoqué l’arrivée du Freebuds Studio, casque supra-oral sans fil avec réduction de bruit active. Un concurrent naturel pour le tout prochain AirPods Studio d’Apple.

Lire aussi – Harmony OS : Huawei dévoile le calendrier de déploiement de son OS

Mais Huawei a également profité de l’occasion pour évoquer App Gallery et son écosystème HMS (Huawei Mobile Services). Plusieurs nouveautés ont été annoncées : nouvelle interface pour App Gallery, nouveaux contenus éditoriaux pour mettre en avant les applications, nouveau moteur de recherche global appelé Petal Search et surtout Petal Maps. Ce dernier est l’alternative à Google Maps développée par Huawei. La firme chinoise en parlait déjà il y a un an. Voilà enfin quelque chose de concret.

Toutes les fonctions essentielles d'un assistant de navigation

Petal Maps reprend l’ensemble des fonctionnalités usuelles d’un assistant de navigation. Vous retrouvez bien évidemment la navigation sur une carte géographique avec la possibilité de passer d’une vue 2D à une vue 3D plus immersive, selon les propos de la marque. Vous disposez bien sûr du suivi étape par étape et du calcul d’itinéraire en temps réel, avec prise en compte de l’état du trafic en temps réel tout au long du parcours. Le système vous propose bien évidemment, de façon proactive, de changer d’itinéraire si celui sur lequel vous êtes n’est plus le plus optimal.

Petal Maps proposera bien évidemment un mode voiture et un mode piéton, avec prise en charge des transports en commun. Un moteur de recherche de points d'intérêt sera intégré, avec la possibilité d'interagir avec eux (réserver une table ou une chambre, appeler l'accueil téléphonique, etc.). Petal Maps prend en charge la navigation gestuelle améliorée d'EMUI 11, notamment en mode voiture.

La présentation de Petal Maps a été relativement succincte. Nous ne savons pas encore quels seront les modes disponibles au lancement et quelle sera la granularité pour chaque pays. Nous nous souvenons par exemple que la prise en compte des transports en commun en France par Google Maps a été relativement longue. Il serait donc étonnant que toutes les fonctions soient lancées partout en même temps.

Le lancement de Petal Maps est mondial. L’application couvre 140 pays et intègre 70 langues différentes pour l’assistance vocale. Cela démarre à partir d’aujourd’hui (22 octobre). La version beta de l’application devrait être disponible dans l’après-midi sur App Gallery (mais, il ne l'était pas encore sur notre Mate 40 Pro de test, à l'heure où nous écrivons ces lignes). Tout ce qu'il vous faut, c'est EMUI, en version 5.0 ou ultérieur.