Huawei Mate 40 Pro : le smartphone apparaît pour la première fois dans une vidéo volée

Le Huawei Mate 40 Pro a été aperçu dans une rame de métro en Chine. On reconnaît le smartphone grimé dans une coque de protection spéciale. Les images semblent au passage confirmer l'écran Waterfall, et le double poinçon plus fin que sur la génération précédente.

Lorsqu'il s'agit de fuites de produits Huawei et Honor, les réseaux de métro chinois semblent avoir un succès fou. N'était-ce pas en effet dans le métro qu'étaient apparues les premières photos volées du P40 Pro ? N'était-ce pas également là que l'on a découvert les premières images du Mate 30 Pro ? On n'évoquera également les smartphones Honor, la marque fille de Huawei, qui lèvent parfois un coin de leur voile dans les transports en commun de Shenzhen et autres grands centres de l'innovation chinoise.

Un nouveau coin de voile se lève sur le Mate 40 Pro

C'est donc à nouveau dans le métro qu'un internaute chinois a pris pour la première fois le Mate 40 Pro en vidéo. Le smartphone est grimé par une épaisse coque de protection, NDA oblige, autour de son design. Néanmoins tout, de l'écran Waterfall au double poinçon en passant par le bouton On/Off rouge converge par rapport à ce qui est attendu du Mate 40 Pro. Il semble au passage que le poinçon soit légèrement plus fin que celui du P40 Pro – même si cela est difficile à confirmer totalement à ce stade en raison de la faible qualité de la vidéo et du manque de repères sur les proportions exactes de l'appareil.

Comme Huawei l'a récemment confirmé, le Mate 40 arrive – y compris à l'international. Le smartphone devrait embarquer une puce Kirin 1000/9000 gravée en 5 nm par TSMC – vraisemblablement la dernière de ce type sur un smartphone haut de gamme Huawei. La marque est en effet très durement touchée par les sanctions américaines, qui interdisent désormais aux fondeurs utilisant des technologies américaines de fournir Huawei en composants. On sait d'ailleurs déjà que les stocks de Huawei ne sont cette année pas aussi importants que les précédentes – ce qui indique sans doute une disponibilité à l'international plus limitée que sur les générations précédentes.

Outre le processeur, le Mate 40 doit embarquer de nouveaux capteurs dont un système optique doté de 9 lentilles, et un nouveau téléobjectif périscopique permettant un zoom 5x sans perte. Le lancement des Mate 40 est prévu pour le mois d'octobre.