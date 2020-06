Mate 40 : Huawei prévoit de l’équiper d’un monstrueux capteur photo de 108 MP !

Une nouvelle fuite en provenance de Chine affirme que Huawei aurait choisi d’intégrer un capteur 108 mégapixels dans le Mate 40, son modèle haut de gamme dont la sortie est prévue en fin d’année 2020. L’opticien Leica aurait prévu de l’accompagner d’un nouvel objectif doté de 9 lentilles pour supprimer les distorsions.

En téléphonie, il y a un club relativement fermé où Huawei n’est pas encore présent : celui des smartphones avec un capteur de 108 mégapixels. Se trouve évidemment dans ce club Samsung, créateur du capteur ISOCELL Bright HMX, premier capteur 108 mégapixels pour smartphone. Vous le retrouvez dans le Galaxy S20 Ultra. L’accompagnent Xiaomi (série Mi 10 et Mi Note 10 principalement) et Motorola (avec le Edge+). Mais Huawei compte bien les y rejoindre. Et pas plus tard que cette année à en croire une nouvelle rumeur.

Relayée par GSMArena, celle-ci provient d’un leaker chinois très actif sur Weibo. Il affirme que Huawei aurait prévu d’équiper son flagship de fin d’année, le Mate 40, d’un capteur photo de 108 mégapixels. Ce composant trouverait également sa place dans le Mate 40 Pro qui devrait l’accompagner. Rappelons que les Mate sont généralement présentés en deuxième partie d’année pour concurrencer les Galaxy Note de Samsung et les iPhone avec grand écran d’Apple (comme l’iPhone 11 Pro Max).

Une nouvelle lentille signée Leica

Le capteur 108 mégapixels ne serait pas la seule nouveauté du Mate 40 au niveau photo. Le capteur serait associé à un nouvel objectif intégrant 9 lentilles. Pour rappel, les lentilles intégrées aux capteurs photo servent à capturer la lumière et à la réorienter vers les cellules photosensibles du capteur photo. En détournant la lumière, l’optique crée une distorsion de l’image plus ou moins prononcée. Grâce à l’action combinée de plusieurs lentilles, l’optique peut redresser l’image (c’est notamment le cas avec les panoramas). Plus il y a de lentilles, plus le redressement de l’image est précis.

Aujourd’hui, les optiques de smartphones comptent jusqu’à 8 lentilles, une valeur limitée essentiellement pour une question de place de profondeur. Selon la fuite, cette optique du Mate 40 disposerait donc d’une optique avec 9 lentilles, certainement réalisée par Leica. Deux explications possibles : soit cette optique est un téléobjectif périscopique (comme le P40 Pro et le P40 Pro+), soit Leica a réussi à réduire la profondeur nécessaire à l’intégration d’une neuvième lentille. Dans les deux cas, Huawei devrait une fois encore améliorer ses capacités en photo.

